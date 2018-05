The Weeknd encabeza cartel del Live Out 2018

La tarde de este lunes el Festival Tecate Live Out reveló a través de sus redes sociales su cartel para su edición 2018 en el que lidera The Weeknd.

The Chainsmokers, St. Vincent, Vance Joy, Marian Hill, Bishop Briggs, Benjamin Booker, Belly, Alma, Hannah Wants, Nombe, Taco, Slenderbodies, Simihaze, Mint Field y Grenda completan el line up del festival.

La tercera edición del Live Out se realizará en el 20 de octubre en el Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León. La Preventa Citibanamex será el 16 de mayo y la venta general de boletos comienza el 18 de mayo.

La noticia llega después de que hace algunas semanas el cantante canadiense anunció su primer concierto en la Ciudad de México que se llevará a cabo el próximo 22 de octubre de 2018 en el Palacio de los Deportes.

JB