The Weeknd anuncia concierto en Ciudad de México

El cantante y compositor canadiense The Weeknd anunció su primer concierto en la Ciudad de México el próximo 22 de octubre de 2018 en el Palacio de los Deportes.

La preventa de los boletos será para tarjetahabientes Citibanamex los días 8 y 9 de mayo; la venta general comenzará el 10 de mayo a través de Ticketmaster.

Los precios de los boletos van desde los 480 hasta los dos mil 150 pesos.

Apenas el mes pasado, The Weeknd lanzo sorpresivamente su nuevo álbum titulado “My Dear Melancholy”, del cual se desprenden canciones como “Call Out My Name”.

GC