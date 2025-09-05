Qué es "el paso de la araña", el baile que se volvió viral en TikTok

Un nuevo y curioso baile amenaza con volverse un trend viral en TikTok. Se trata de “el paso de la araña” , un trend que muchos usuarios han intentado imitar en la popular plataforma de videos cortos.

Esta coreografía ha captado la atención de miles de personas por su peculiar nombre y su manera tan poco común de realizarse.

¿Qué es el "paso de la araña"?

La usuaria de TikTok @yourmother1997 compartió su icónico paso de baile durante una boda, el paso provocó la risa y sorpresa de los invitados, pero lo mejor es que el video de nueve segundos se viralizó rápidamente, pues hasta el momento cuenta con 80 millones de vistas, 11 millones de likes, casi 40 mil comentarios y poco más de medio millón de guardados.

La mayor parte de los comentarios del video son sarcásticos, se puede leer algunos como: "es como el baile de la iguana en México JAJA", "La pregunta es, ¿Cómo descubrió que podía hacer eso? JAJAJAJAJA", "I love whatever’s wrong with you" o "Amiga ponlo en tu currículum".

¿Cómo hacer el "paso de la araña"?

La misma usuaria decidió realizar un tutorial ante la petición de todas aquellas personas que le pedían paso a paso para lograrlo.

"Tengo una boda en 32 días, ¿puedes hacer un tutorial por favor?", es la petición que le hicieron a @yourmother1997, su respuesta fue un vídeo de 36 segundos donde explica cómo lograrlo de forma correcta.

