The Rasmus alista su poder sonoro

The Rasmus tiene una cita con sus seguidores en el C3 Stage este 22 de noviembre. Llegan con “Dark Matters” bajo el brazo, su noveno álbum lanzado en más de veinte años de carrera y luego de cinco años de silencio (tras su homónimo “The Rasmus” de 2012). En ese lapso, el grupo lanzó también un par de discos en vivo, en 2012 y 2013.

Para su guitarrista, Pauli Rantasalmi, este es uno de los mejores momentos de la banda, platicó en entrevista desde Helsinki: “Recién hicimos la gira por Rusia y nos fue espectacular. Los conciertos fueron geniales”.

Para Pauli, muchas cosas son diferentes desde su anterior concierto en la ciudad: “Ha cambiado mucho. Todo. Desde el mundo, pero también la banda y a nivel personal. Yo me divorcié, por ejemplo”.

Lo que continúa al interior de la banda es la hermandad con la que han forjado su carrera: “Más que compañeros de banda o amigos ya somos como hermanos. En verdad, formamos una familia. Nos la llevamos muy bien”. A Pauli lo acompañan en el grupo Lauri Ylönen en las voces, Eero Heinonen al bajo y Aki Hakala en la batería.

En cuanto a esa dinámica de grupo y su proceso creativo, afirmó el guitarrista, The Rasmus ha tenido continuidad en su modelo de trabajo de nuevo material: “Mucha de la música que toco viene de las ideas que trabajamos, así funciona. Llegamos con una idea y a partir de allí avanzamos”. Para los fans hay buenas noticias en ese respecto: pues recientemente lanzaron su sencillo “Holy Grail”.

El grupo ha visitado ya varias veces el país, aunque no han escuchado toda la música que quisieran: “Como la música es mi trabajo profesional, lamentablemente tengo poco tiempo para ir a otros conciertos que no sean los míos”. Eso sí, han tenido sus ratos libres durante las giras en el país: “A mí me ha gustado mucho ir a México a tocar, no solo en la capital. Es lindo conocer otras ciudades más pequeñas y ver cómo vive la gente. También tengo amigos, como en Guadalajara, allá los veré”.

Con más de veinte años de carrera y casi una decena de álbumes en vivo, el repertorio de The Rasmus es ya bastante amplio para nutrir cada concierto. Para Pauli Rantasalmi, hay momentos especiales, entre ellos un clásico surgido de su placa “Dead Letters” (lanzado en 2003): “Sin duda mi favorita es ‘In the Shadows’, disfruto mucho tocarla y creo que también el público. No me cansaría. La dejaríamos de tocar solo si a la gente ya no le gustara, pero no creo que suceda pronto”.

The Rasmus estará en el C3 Stage, el 22 de noviembre. Boletos: $720 pesos general, mil 200 pesos VIP.