The Killers deleita a México en su concierto

Un miembro del público tuvo la oportunidad de tocar con The Killers en su presentación en el Foro Sol la noche del jueves. Notablemente nervioso, un chico de nombre José Luis pudo hacer uso de su destreza en la batería y admiración por el grupo ante los miles de fans de la banda.

El vocalista del grupo lo escogió de entre algunas personas de las primeras filas, quienes levantaron su mano con la esperanza de ser el elegido.

Sin importar la intermitente lluvia que se hizo presente la noche del jueves, The Killers ofreció lo mejor de su repertorio en el Foro Sol ante 65 mil personas.

Brandon Flowers y compañía aparecieron en el escenario en punto de las 21:24 horas frente a una multitud enardecida, quienes llevaban esperándolos para verlos en solitario nuevamente desde su última presentación en 2013.

Poco importó la lluvia que los sorprendió desde antes con la presentación de St. Vincent, en donde la gente tapada con chamarras, gorras, impermeables y bolsas de súper en sus cabezas esperaron pacientes para verlos.

Una pantalla triangular se elevó hasta dejarlos al descubierto, acompañados de una gran gama de luces y pantallas que se interconectaban entre sí, desplegando imágenes que iban desde escenarios del desierto, vaqueros iluminados tridimensionales que trasladaban al público a un ambiente de la ciudad del pecado e imágenes del público mismo.

Flowers, vestido de negro con un saco con toques metálicos muy al estilo de Las Vegas, se hizo acompañar de los otros integrantes de la banda y tres coristas, quienes con un gran despliegue de iluminación y humo, demostraron lo buen dominado que tienen el escenario con casi 20 años de trayectoria.

La noche comenzó con “Wonderful”, para continuar con “The man”, “Somebody told me” y “Spaceman”. El vocalista de la banda oriunda de Las Vegas tomaría el micrófono para dirigirse al público y decirles: “¡Hola México! Bienvenidos a nuestro maravilloso show, somos The Killers, de las fabulosas Las Vegas Nevada”, comentario que fue vitoreado y aplaudido con pasión.

Continuaron con “The way it was” y al finalizar decir: “No hay nada noble en sentirse superior a tus hermanos y hermanas, la verdadera nobleza está en sentirse superior contigo mismo”, diría Flowers en un español masticado frente a las pantallas ahora iluminadas en naranja y violeta, antes de comenzar a interpretar “I can't stay”.

Antes de cantar “Reasons unknown”, el vocalista hizo una pausa para preguntar quién de la primera fila era baterista, ya que estaban buscando uno y aunque primeramente subieron a un chico de nombre Eduardo que no supo tocar correctamente la melodía, después dieron la bienvenida a otro chico de nombre José Luis, a lo que Flowers diría: “Crucen sus dedos” y quien tocaría de principio a fin el tema con ellos, para después ser aplaudido y su nombre coreado por todo el Foro Sol.

Antes de que se bajara del escenario, su vocalista pediría un aplauso para él y colocaría la bandera mexicana frente a sí mismo y su micrófono.

La noche continuó con otras canciones igualmente coreadas como “Miss atomic bomb”, “Human”, “Rut” y “Dustland”. La energía desbordante del grupo fue evidente al igual que la de su vocalista, quien se encargó de brincar en el escenario de un lado para otro y después sorprender con un saco dorado, frente a una audiencia que parecía no cansarse de aplaudir y cantar a su lado.



Ya sin rastro de la lluvia que había empapado al público, y quienes ahora disfrutaban del concierto sin impermeables, siguieron con “Runaways”, “Read my mind” y “All these things”, donde el público de las primeras filas fue cubierto con papeles tricolores y papelitos en el aire.

El grupo abandonaría el escenario momentáneamente para regresar arropados por los chiflidos, aplausos y piropos de algunas chicas y comenzar la recta final del concierto con “The calling”, con su vocalista ahora portando un traje dorado de pies a la cabeza y lentes obscuros.

El grupo quiso dejar un buen sabor de boca al final y remataron con “When you were young”, cobijados con una cortina de fuegos artificiales a sus espaldas y el tema “Mr. Brightside”, quienes luego de dos horas de concierto vieron que México los sigue aplaudiendo como la primera vez.

NM