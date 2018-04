Cinco momentos claves del Corona Capital

Este 7 de abril desde las 11:00 de la mañana las puertas del Foro Alterno (Periférico Norte y José Parres Arias) se abrirán para dar inicio a la primera edición del Corona Capital en Guadalajara. Este festival comenzó su gestación en 2010 en Ciudad de México y es hasta este momento que los organizadores decidieron que haya una segunda sede, y para fortuna del público tapatío, resultó ser la Perla de Occidente. Para esta edición, llegarán 16 bandas que traen una propuesta que va de lo electrónico al rock.

El evento contará con tres escenarios donde se distribuirán las diferentes agrupaciones y solistas que conforman el cartel: Corona, Capital y Levi’s Tent. El festival de música arrancará con el inglés Frank Turner a las 13:20 horas y cerrará con The Killers, banda que se contempla saldrá al escenario a las 21:40 horas y finalizará alrededor de las 12:00.

La historia del Corona Capital

Tras ocho años de historia, este festival se ha colocado como uno de los más importantes a nivel mundial; checa cinco momentos que lo han definido.

1.- La primera edición del Corona Capital fue en el 2010. “Lo difícil en los festivales es tener a los headliners —a los artistas principales—. En 2010 Guillermo Parra (organizador del evento) me dijo que Pixies e Interpol estaban coincidiendo el mismo fin de semana para una presentación en la Ciudad de México. Y más que problema, creo que tuvimos una gran noticia, ya que teníamos a headliners para un festival; y es así que se conformó el primer Corona Capital”, compartió Armando Calvillo, director de festivales de Ocesa.

2.- Desde que arrancó el concepto, la idea fue estar a la altura de los principales festivales del mundo, tanto a nivel de cartel, como de tecnología y diversión. Según la publicación especializada “Pollstar”, el Corona Capital es de uno de los eventos más importantes a nivel internacional colocándose en el puesto 15 de los mejores festivales del mundo; además, ha sido parte del despegue de carreras musicales como Capital Cities (en 2013), Sam Smith (en 2014) y Dua Lipa (en 2017).

3.- Tras ocho ediciones durante las cuales ha congregado a casi un millón de personas, Corona Capital ha sido el festival donde han estado figuras de la talla de Pixies, The Libertines, Portishead o Florence and The Machine. Durante sus dos primeras ediciones, el festival mantuvo su line up distribuido sólo en un día, pero debido a la demanda del público, creció a dos días en la Ciudad de México.

4.- Desde el 2014 el line up de Corona Capital ya no tiene bandas o solistas iberoamericanos, de 2010 a 2013, figuras como Quiero Club, Javiera Mena, Madame Recamier, Adanowsky, Vicente Gayo y Technicolor Fabrics, entre otros, formaban parte de los elencos, al revisar el line up de cada año, tal parece que el último talento iberoamericano en ser invitado fue Mueran Humanos en 2013. Desde entonces, el cartel ha sido con elenco anglosajón, la propuesta de contraparte es el Vive Latino, cuyo espacio es para bandas y solistas latinos, pero también anglos.

5.- Para el Corona Capital en Guadalajara hay 30 mil boletos disponibles, el último corte que se dio fue el 20 de marzo, donde se avisaba que ya se habían vendido 20 mil pases. Del público que llegará al concierto, entre el 35 y 40% viene de regiones colindantes de Jalisco. Habrá tres mil 500 cajones de estacionamiento, área de gastronomía, restaurantes con stands para ofrecer su oferta culinaria y para que la gente esté lo más cómoda posible, es la primera vez que se utilizará en su totalidad todo el terreno del Foro Alterno.

The Killers. La banda se presentará en el Escenario Corona. ESPECIAL

LOS FOROS

Escenario Corona

13:20 a 13:50. Frank Turner, cantautor inglés de música folk; este mes lanzó su sencillo “Blackout”, el cual se desprende del álbum próximo a salir “Be more kind” (”Sé más amable”).

14:30 a 15:10. Penguin Prison, proyecto electro-pop realizado por el músico y productor neoyorkino Chris Glover; en febrero lanzó un ‘mockumentary’ (falso documental) con el sencillo “Turn it up”.

15:50 a 16:30. Tennis, dúo de género indie estadounidense conformado por un matrimonio; cuentan con cuatro álbumes de estudio y a finales del año pasado lanzaron el EP “We can die happy”.

17:20 a 18:10. GusGus, grupo islandés de música electrónica; cuentan con 10 álbumes de estudio, entre ellos “Mexico” (2014) y el más reciente, lanzado en febrero de este año, “Lies are more flexible”.

19:10 a 20:10. David Byrne, Músico escocés nacionalizado estadounidense. Este año lanzó el videoclip del sencillo “Everybody’s Coming to My House”, el cual forma parte de su más reciente material discográfico “American Utopia”.

21:40 a 23:30. The Killers, banda de rock estadounidense. El año pasado lanzaron su quinto álbum de estudio "Wonderful Wonderful", el primer sencillo que se desprendió de éste fue "The Man", después "Run for Cover", y este año lanzaron el videoclip "Rut".

Escenario Capital

13:50 a 14:40. Darwin Deez: músico estadounidense del género indie; se encuentra a punto de lanzar su cuarto material discográfico, el nombre que llevará aún no está definido, pero se conformará de diez canciones.

15:10 a 15:50. Poolside, dúo californiano que ha creado su propio estilo musical definido como “daytime disco”. El año pasado lanzaron su segundo material discográfico “Heat”.

16:30 a 17:20. Matt and Kim, dúo de indie rock neoyorkino; recientemente lanzaron el sencillo “Happy if you are happy”, el cual se desprende de su quinto álbum aún no lanzado “Almost everyday”.

8:10 a 19:10. Cut Copy: banda de electropop originaria de Melbourne, Australia; el año pasado lanzaron su quinto disco “Haiku from Zero”, de donde se desprende “Standing in the Middle of the Field”.

20:10 a 21:40. Alanis Morissette, cantante y compositora canadiense, su disco más popular ha sido "Jagged Little Pill" (1995), del cual será traspasado a un musical en Broadway en mayo del presente año.

Escenario Levi’s Tent

14:30 a 15:10. Jarami, Dúo escandinavo que presenta música versátil, desde house hasta funk con sonidos contemporáneos, tal como se muestra en su más reciente sencillo “Hear this”.

15:50 a 16:30. Anna Lunoe, dj australiana, se ha presentado en los mejores festivales del mundo, como Coachella, Lollapalooza, Ultra...; este mes lanzó el sencillo “Blaze of glory”.

17:20 a 18:10. Snakehips, dúo británico de música electrónica; en este mes lanzaron el videoclip “Cruzin’”, del EP que será lanzado el 6 de abril “Stay Home Tapes”.

19:10 a 20:10. Alison Wonderland, Dj australiana; se encuentra a punto de lanzar su siguiente disco “Awake”, el cual incluirá 14 temas, de éste se desprende “High” con Trippie Redd, su más reciente videoclip.

21:40 a 23:20. Robin Schulz, Dj alemán de música electrónica; el 29 de septiembre del año pasado lanzó su material discográfico “Uncovered”, del cual se desprende su más reciente sencillo “Unforgettable” en colaboración con Marc Scibilia.