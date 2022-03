The Batman: ¿Quién es Zoë Kravitz, la actriz que interpreta a "Gatúbela" que ahora tiene orientación bisexual

Ahora que se estrenó "The Batman" en cines, la aparición de Zoë Kravitz como "Gatúbela" ha causado revuelo por ofrecer una versión más fresca y dinámica de "Gatúbela", rol icónico que ha sido interpretado por otras actrices como Michelle Pfeiffer, Halle Berry y Anne Hathaway.

La hija de Lenny Kravitz si bien tiene ahora puestos los ojos del mundo por interpretar este papel, ha desarrollado desde hace tiempo a grandes personajes del cine y la televisión, por ejemplo, se ha destacado en exitosas franquicias de la pantalla grande como "Mad Max" y "Animales fantásticos" (Fantastic Beasts), así como en la célebre serie ganadora del premio Emmy, "Big Little Lies".

La actriz de 33 años quien es embajadora de la marca de Saint Laurent y, siendo la cara de la fragancia YSL Black Opium; actualmente reside Nueva York, y al comienzo de su carrera, Variety la incluyó entre sus 10 actores a seguir, mientras que Forbes la destacó en la codiciada lista Under 30 mientras cautivaba al público en un grupo diverso de aclamadas películas importantes y notables lanzamientos independientes.

Además de su papel como protagonista y productora ejecutiva de la adaptación en serie de "High Fidelity" para Hulu, se anunció recientemente que Kravitz hará su debut como directora con la película original "Pussy Island". Escrita por Kravitz y E.T. Feigenbaum, la película estará protagonizada por Naomi Ackie junto a Channing Tatum.

Bruce Cohen, Kravitz, Tiffany Persons y la Free Association de Tatum producirán el filme, con Garret Levitz como supervisor por parte de Free Association.

Kravitz también anunció que firmó un contrato para protagonizar la serie animada "Phatty Patty", en donde será productora ejecutiva a través de su productora THIS IS IMPORTANT.

A PASO SEGURO

Algunos créditos adicionales de Kravitz incluyen su papel como "Bonnie" en la innovadora miniserie de HBO, "Big Little Lies", junto a Reese Witherspoon y Nicole Kidman. Dirigida por Jean Marc Vallee, la serie ganó ocho premios Emmy.

Kravitz también apareció en "The Road Within", con Dev Patel; Good Kill, con Ethan Hawke y January Jones; Rough Night, junto a Scarlett Johansson y Kate McKinnon; la película aclamada por la crítica "Dope", producida por Forest Whitaker y con la producción ejecutiva de Pharrell Williams; y Gemini, con Lola Kirke.

Kravitz también protagonizó la segunda entrega de la franquicia "Animales fantásticos" (Fantastic Beasts), "Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald" (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald), junto a Eddie Redmayne y Jude Law.

Actualmente la podemos ver en el thriller original de Steven Soderbergh "KIMI" en HBO Max. Kravitz comenzó a actuar en la escuela secundaria, apareciendo en "Sin reservas" (No Reservations), junto a Catherine Zeta-Jones y Aaron Eckhart, y en "Valiente" (The Brave One), dirigida por Neil Jordan y protagonizada por Jodie Foster.

Poco después, apareció en el papel de "Angel Salvadore" en "X-Men: Primera generación" (X-Men: First Class), coprotagonizada por Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, James McAvoy y Kevin Bacon. También apareció en los papeles principales de las películas "It's Kind of a Funny Story", coprotagonizada por Zack Galifianakis y Emma Roberts, y en la serie "Divergente" (Divergent), donde interpretó el papel de "Christina", junto a Shailene Woodley.

Además, coprotagonizó junto a Charlize Theron y Tom Hardy "Mad Max: Furia en el camino" (Mad Max: Fury Road), que se llevó seis premios y 10 nominaciones en los Oscar de 2016, la mayor cantidad de cualquier película de ese año.

JL