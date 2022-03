Zoë Kravitz dice que "Gatúbela" en "The Batman" es bisexual

“The Batman” llegó a las salas de cine este jueves 3 de marzo para presentar a un nuevo “Hombre murciélago” y a “Gatúbela” en la pantalla grande, interpretados por Robert Pattinson y Zoë Kravitz (hija de Lenny Kravitz). Lo increíble, además de la propuesta de Matt Reeves, es la inclusión de personajes modernos como parte de la historia.

Uno de estos personajes es “Selina Kyle” (Kravitz), quien —según la actriz— es abiertamente bisexual. “Definitivamente así es como la interpreté, tenían algún tipo de relación romántica”, dijo a “Pedestrian''.

Sobre esta declaración, Matt Reeves dijo que “aunque todavía no se transforma ya da señales de que lo hará”.

“Hablé con Zoë y una de las cosas que me dijo y que me encantó fue que: 'Se siente atraída por los abandonados porque ella fue abandonada, y por eso quiere cuidar de estos rechazados, ya no quiere ser así, y ´Anika´ es como una abandonada y la quiere’”, detalló Reeves.

“Puede interpretarse que sí lo es (bisexual)” debido a la relación que tiene con “Anika”, confesó Matt; sin embargo, agregó que esto es más “profundo” que algo sexual.

“The Batman”, de DC Comics, tiene una duración de dos horas y 55 minutos y promete ser un éxito en la taquilla y por la crítica.

Recientemente “The Batman” fue reconocida con el sello AMC Artisian FILM, distintivo otorgado a películas que destacan por su propuesta innovadora tanto en su lenguaje cinematográfico como en su estructura narrativa.

Este mismo distintivo le fue otorgado a “Joker”.

De acuerdo con el anuncio de AMC Theatres, “The batman” fue elogiada en sus primeras proyecciones privadas con productores, directores, talento y prensa especializada, por su peculiar manejo de cámara, iluminación y trabajo sonoro.

Aunque en inicio se consideró que “The Batman” tendría una clasificación “R” —sugerida para mayores de 17 años de edad— por el tipo de escenas, finalmente las salas comerciales la expondrán con la clasificación PG-13, con advertencia de imágenes sensibles de violencia física y verbal

AC