The 1975 regresa con nuevo "show" a Guadalajara

El grupo de rock alternativo The 1975 confirmó que el próximo 20 de marzo de 2019 se presentarán en el Auditorio Telmex como parte de su gira por norteamérica.

La banda británica integrada por Mathew Healy, George Daniel, Ross MacDonald y Adam Hann, son reconocidos por todo el mundo por tener éxitos como "Somebody Else", como parte de su álbum "I like it when you sleep for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It" de 2016 y "Robbers", del álbum debut en 2013.

Además, The 1975 estrenó hoy el video musical de su sencillo "Love it if We Made It" que lanzó hace un par de meses en las plataformas de Streaming.

El cuarteto de Manchester se había presentado también con tres "shows" en la República Mexicana el año pasado.

The 1975 es considerada una de las bandas británicas más importantes de la última década, pues ha sido acreedora a premios como los BBC Music Awards for Live Lounge Performance, NME Award y el Premio Brit.

Costos:

La pre venta de boletos iniciará el próximo 26 de octubre sin cargos en el auditorio o por el sistema Ticketmaster.

Azul......... $980

Verde...... $850

Blanco..... $680

Lila........... $490

Naranja..... $380

Amarillo.....$380

AC