Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 18 al 22 de agosto

Aries

La carta del Ermitaño será tu guía esta semana, indicándote que es momento de analizar tus pasos y organizar mejor tu tiempo. Aunque tu signo suele acelerarse y eso te genera estrés, ahora la clave estará en la paciencia y la constancia. No busques consejos externos: tu intuición será tu mejor aliada. El martes se perfila como tu mejor día, con los números mágicos 09, 10 y 15, mientras que los colores rojo y verde potenciarán tu suerte.

Debes cuidar tu presión y el cerebro, evitando el exceso de estrés. En el amor, tu relación actual se mantiene estable, aunque podrías recibir la visita de un amor del pasado; lo mejor será cerrar ciclos.

Un viaje se vislumbra en tu camino y, en materia financiera, lo recomendable es esperar antes de invertir. El arcángel Rafael te acompañará, dándote fuerza y protección.

Tauro

La Rueda de la Fortuna anuncia cambios positivos y la oportunidad de cerrar ciclos que ya no aportan nada a tu vida. Es tiempo de abrirte al éxito y mantener pensamientos ambiciosos. Tu mejor día será el lunes, con los números 17, 32 y 35 como impulso de suerte.

El estómago y los intestinos serán tus puntos débiles, por lo que conviene cuidar tu alimentación. Tus colores de poder son rojo y amarillo, y tus signos más compatibles son Virgo y Sagitario. En lo sentimental, evita reencuentros con amores del pasado que solo buscan lastimarte, y en lo profesional, se vislumbra la llegada de un empleo mejor remunerado.

Esta carta también aconseja dejar de lado la inestabilidad amorosa para dar paso a una relación seria. Evita créditos y compras a plazos, lo mejor será pagar de contado.

Géminis

El Loco aparece para señalar nuevos comienzos sin límites. La clave para el éxito será la discreción y la constancia, ya que tu carácter volátil suele llevarte a la indecisión. En el plano laboral, se recomienda un cambio de rumbo para crecer profesionalmente. Jueves será tu día más afortunado, con los números 04, 08 y 16, y el verde y blanco como colores de suerte.

El estrés será tu mayor enemigo, así que el ejercicio será esencial. Libra y Escorpión se presentan como tus mejores aliados en el amor y la amistad.

Cuidado con traiciones sentimentales, así como con envidias y malas energías; llevar contigo un amuleto de plata te ayudará a protegerte. Se avecinan momentos de diversión en reuniones sociales y hasta un cambio de look que marcará una nueva etapa.

Cáncer

La Torre será tu carta guía y anuncia transformaciones profundas. Los cambios, aunque radicales, traerán crecimiento y la posibilidad de dejar atrás aquello que te estanca. El miércoles se convierte en tu mejor día, con los números 11, 14 y 30 acompañados por los colores azul fuerte y marrón.

En lo físico, cuida el insomnio y los desajustes hormonales. Tauro, Piscis y Escorpión serán tus signos más compatibles. Un aumento de sueldo o mejores oportunidades laborales se vislumbran en tu horizonte. En el amor, la formalidad tocará a tu puerta; es el momento de apostar por la pareja estable.

Esta carta también aconseja retomar estudios, sobre todo en idiomas o comunicación, y aprovechar invitaciones de viaje que se presenten en estos días.

Leo

La carta del Sol ilumina tu camino y te invita a brillar. Es tiempo de dejar de lado el ego y los aires de superioridad que solo te traen obstáculos. Con tu cumpleaños cerca, la energía está de tu lado para emprender nuevos retos y metas.

Los números 02, 05 y 26 serán tus mejores aliados, mientras que el jueves se presenta como tu día clave, con los colores rojo y blanco para atraer éxito. Tus músculos y articulaciones requieren cuidados adicionales. Sagitario y Capricornio se muestran como tus signos más compatibles, y el arcángel Miguel será tu protector en momentos de dificultad.

La carta señala victorias legales, invitaciones a la playa y la necesidad de reconectar con la familia. En el amor, deja atrás relaciones tóxicas para abrir espacio a la verdadera felicidad.

Virgo

El Carruaje indica que el éxito profesional está a tu alcance, siempre que no temas a los cambios. Este es un tiempo para avanzar en tu carrera, incluso retomando estudios universitarios o especializaciones. El viernes será tu día con mayor energía, acompañado de los números 24, 35 y 60.

Tus colores de poder serán el azul y blanco, y tu punto débil se centra en la migraña y la tensión nerviosa. En lo sentimental, se aconseja ser más selectivo con las personas con las que compartes tu vida, priorizando la sinceridad. Tus signos más compatibles son Sagitario, Capricornio y Tauro.

Esta carta también anuncia regalos inesperados, oportunidades laborales y posibles ascensos. La recomendación es no prestar atención a las envidias y mantener tu energía enfocada en el crecimiento personal y profesional.

Libra

El As de Oros será tu carta guía y te anuncia crecimiento económico. Es un momento ideal para dar pasos firmes hacia la estabilidad, incluso adquiriendo un inmueble que represente tu patrimonio. Un dinero extra llegará a tus manos, respaldado por los números mágicos 11, 34 y 59, mientras que el verde y el amarillo se convierten en tus colores de fortuna.

Tu mejor día será el martes. En el plano de la salud, las piernas y tobillos serán tu punto débil, por lo que se recomienda extremar precauciones. En lo sentimental, tu fuerza interior se verá fortalecida y podrás tomar decisiones clave para tu vida amorosa y laboral, siempre cuidando la discreción de tus planes.

Acuario, Piscis y Géminis serán tus aliados en este periodo. Pagar deudas pendientes y compartir con tu familia te ayudará a sanar y equilibrar tu energía. Una mascota será un gran soporte emocional para ti en esta etapa de transformación.

Escorpión

El As de Espadas marca tu semana y te pide cortar con todo lo negativo. Se avecina una nueva etapa de abundancia, acompañada de una propuesta laboral mejor remunerada. No obstante, deberás mantenerte al margen de conflictos familiares y evitar los chismes. Los números 10, 40 y 77 serán tus aliados de la suerte, y el jueves se perfila como tu mejor día. El amarillo y el naranja son tus colores de poder.

En la salud, cuida la piel y protege tu cuerpo de picaduras de insectos. Escorpión, Piscis y Cáncer aparecen como tus signos más compatibles. En el amor, los comprometidos vivirán una etapa intensa y renovada, mientras que los solteros recibirán la llegada de un vínculo formal.

Es tiempo de fortalecer la confianza y evitar que la intensidad emocional complique las relaciones. También será una etapa para ampliar amistades y reforzar tu desempeño laboral, con la posibilidad de obtener un bono.

Sagitario

La carta del Emperador te invita a salir de tu zona de confort. Este es el momento de asumir riesgos, buscar nuevos ingresos y dejar atrás limitaciones. El lunes será tu mejor día, con los números mágicos 12, 18 y 41. Los colores azul y amarillo te rodearán de energía positiva.

En cuanto a la salud, los riñones y las infecciones requieren tu atención, por lo que será clave visitar al médico y mantener cuidados especiales. Tus signos más compatibles son Libra, Leo y Aries. En el terreno personal, será necesario dejar los rencores atrás y afrontar con serenidad las crisis de pareja o posibles separaciones.

En el ámbito profesional, revisa bien documentos legales antes de firmar y organiza tus asuntos migratorios y personales. Una invitación a un juego deportivo te llenará de alegría. No olvides mantener un balance entre descanso y energía con vitaminas y cuidados básicos.

Capricornio

El Mago es tu carta y representa la madurez y la capacidad de reinventarte. Es tiempo de dejar atrás el pasado y vivir plenamente el presente, apostando por el progreso.

Los números 06, 13 y 30 traerán suerte a tu vida, mientras que el martes será tu día más favorable. Los colores rojo y blanco serán tus aliados, y Leo, Virgo y Aries, tus signos compatibles. Este periodo te brinda oportunidades de crecimiento económico y estabilidad laboral, aunque deberás cuidarte de fraudes y envidias.

En el amor, corta definitivamente con relaciones problemáticas y enfócate en lo que realmente te aporte paz. A nivel profesional, evita dar peso a los chismes y protege tus ideas para no ser víctima de traiciones. Tu carta también recomienda poner en orden asuntos prácticos como la reparación o venta de tu automóvil. En la salud, continúa con dieta y ejercicio, pues los resultados serán muy positivos.

Acuario

El Juicio se manifiesta en tu lectura y te impulsa a resolver pendientes, cerrar ciclos y liberarte de personas negativas. Este es el momento de reordenar tu vida, tanto en lo personal como en lo profesional. El jueves será tu día de poder, acompañado por los números 01, 15 y 49. Tus colores de suerte son el amarillo y el azul, mientras que tu punto débil se relaciona con la garganta, nariz y boca. Tauro, Géminis y Acuario se muestran como tus signos compatibles.

En el amor, llegará una relación con un signo de fuego que promete ser estable, siempre y cuando evites autosabotajes. La carta recomienda estudios de diplomado o maestría para impulsar tu carrera, así como pedir vacaciones y viajar para renovar energías.

En el plano laboral, mantén distancia de los chismes y sé cauteloso en tus conversaciones con superiores. Un regalo inesperado traerá alegría y confirmará tu buena racha.

Piscis

El Mundo ilumina tu camino y marca el inicio de una etapa de plenitud. Es momento de preparar maletas y abrirte a nuevas oportunidades, incluso fuera del país. Esta carta anuncia posibilidades de contratos internacionales y la resolución positiva de trámites migratorios. El miércoles será tu mejor día, con los números mágicos 07, 08 y 21, mientras que los colores rojo y amarillo potenciarán tu energía.

Tu punto débil se ubica en el sistema digestivo, por lo que deberás cuidar el intestino y evitar problemas de úlceras. Géminis, Cáncer y Escorpión son los signos que mejor vibrarán contigo en este periodo.

En el amor, deberás ser más valiente y enfrentar las situaciones con madurez, apostando por la relación que te brinda verdadera felicidad. Además, este es el tiempo de soltar pensamientos negativos y abrazar la abundancia. Cambiar de automóvil o hacer mejoras en tu estilo de vida también formará parte de esta nueva etapa.

Con información de Mhoni Vidente

MF