Tenoch Huerta critica el teatro mexicano y usuarios en redes sociales arremeten contra él

El actor Tenoch Huerta aprovechó el éxito del comercial de la NFL donde participa la mexicana Diana Flores para lanzar una crítica al teatro mexicano, ¿la razón? La falta de inclusión.

Ello, luego de que el domingo pasado se dio a conocer durante el Super Bowl LVII un explosivo comercial donde participa la atleta mexicana Diana Flores.

"Dianita jugó en el mismo equipo que mi hermana, fue coordinadora ofensiva en el juego de las estrellas hace una semana. Mexicana, la mejor jugadora del mundo, prieta del POLITECNICO. La NFL es más inclusiva que el teatro mexicano", se lee en la publicación que Tenoch Huerta lanzó a través de sus redes sociales.

El tweet que cuenta con más de 14 mil "Me Gusta" en dicha red social, generó toda clase de cometarios, sobre todo de crítica hacia el actor: "La NFL es negra, güey. Igual la NBA. No has descubierto ningún hilo. Revisa el porcentaje de negros vs blancos. Latinos hay mínimo".

"Otra vez vas a empezar a victimizar? Ya cansas"; "Quizás porque ella pasa más tiempo entrenando y desarrollando sus talentos, que, llorando por su color de piel, de hecho, revisé su perfil y no hay ni una sola referencia al color de su piel. Al único que le importa eso es a ti", "la incluyeron en el promocional por ser la mejor quarterback del mundo, no por su color de piel", son algunos de los comentarios que los usuarios externaron.

Tenoch Huerta, actor que ha participado en filmes internacionales como "Black Panther: Wakanda Forever", es asiduo crítico del racismo y el "echaleganismo", prácticas que considera son comunes en México.

Así lo dejó ver en su nueva crítica al teatro mexicano en sus redes sociales: "son más inclusivos en la NFL".

Diana Flores es una atleta mexicana que se desempeña como quarterback del equipo mexicano de Flag Football, con el que se coronó campeona en 2022.

La mexicana de 25 años es la protagonista del comercial "Run With It" en el que destacó su papel como atleta y la agilidad de sus movimientos.

"Para las mujeres que están impulsando el Football, no podemos esperar a ver hasta dónde llevarán este juego", fue el mensaje final de la NFL en el comercial.

