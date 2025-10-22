El nombre de Bad Bunny vuelve a estar en el centro de la conversación pública, aunque esta vez no por un lanzamiento musical. El cantante puertorriqueño, confirmado como protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl LX en 2026, se ha convertido en el foco de una fuerte controversia en Estados Unidos, luego de que surgiera una petición en línea para sustituirlo por el intérprete de country George Strait.

Una solicitud que causa división en Estados Unidos

La iniciativa fue publicada el 1 de octubre en la plataforma Change.org y ha logrado reunir más de 50 mil firmas, cifra que refleja el enfrentamiento entre dos visiones culturales: una que impulsa la diversidad y otra que busca “mantener la tradición del Super Bowl”.

El texto de la petición sostiene que Bad Bunny “no representa los valores familiares ni la cultura estadounidense”, mientras que George Strait, aseguran, sí personifica la identidad musical del país. Los promotores del documento argumentan que el espectáculo de medio tiempo “debe unir a la nación, no dividirla”.

El apoyo a Bad Bunny como símbolo latino

En contraste, seguidores del artista boricua han salido en su defensa, destacando que su participación simboliza la presencia y representación latina en la cultura global. Argumentan que Bad Bunny es uno de los cantantes más escuchados del mundo y que su éxito representa la diversidad de una generación multicultural.

Un fenómeno que redefine la música

Desde su debut, Benito Martínez Ocasio ha transformado la industria musical. Su fusión de ritmos urbanos con mensajes sociales y una estética irreverente lo han convertido en referente de una nueva era artística. Ha sido el artista más reproducido en Spotify durante cuatro años consecutivos y ha llenado estadios en América, Europa y Estados Unidos.

No sería la primera ocasión en que la NFL apuesta por un talento latino. En 2020, Shakira y Jennifer Lopez ofrecieron una actuación histórica que mezcló ritmos latinos, español y mensajes de inclusión. La elección de Bad Bunny parece seguir esa misma línea, con una estrategia dirigida a conectar con el público joven y las audiencias hispanas.

El debate político detrás del show

La polémica no se ha limitado al ámbito musical. Algunos grupos conservadores han criticado la decisión de la NFL, calificándola como un intento de “imponer diversidad forzada”. Por su parte, figuras latinas han celebrado la elección como un paso importante hacia la visibilidad y el reconocimiento de la comunidad hispana.

Una de las declaraciones más polémicas fue la de la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, quien publicó en redes sociales que “desplegaría agentes de inmigración en el Super Bowl”, en alusión directa a la participación del artista puertorriqueño. Sus palabras provocaron rechazo generalizado entre activistas y defensores de derechos civiles.

La postura de la NFL

Hasta el momento, ni la NFL ni Roc Nation, empresa responsable de la producción del espectáculo, han emitido comunicados oficiales sobre la petición. No obstante, fuentes cercanas al proyecto aseguran que la presentación de Bad Bunny continúa confirmada y forma parte de un esfuerzo por atraer a audiencias latinas y de nuevas generaciones.

Lo que comenzó como una simple campaña digital ha terminado evidenciando las tensiones culturales y políticas dentro de la sociedad estadounidense. Para muchos, Bad Bunny representa algo más que un artista: encarna la autenticidad, la mezcla de culturas y la ruptura de barreras lingüísticas en la música moderna.

Mientras tanto, los seguidores de George Strait defienden la tradición, y los admiradores del cantante boricua celebran el cambio. En ese contraste parece residir el verdadero espíritu del Super Bowl: un escenario donde convergen las distintas identidades y visiones que conforman la cultura de Estados Unidos.

BB