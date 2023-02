Alejandro Fernández rompe el silencio y habla sobre el concierto que dio ebrio

Hace algunos días, el cantante Alejandro Fernández estuvo en el ojo del huracán luego de asistir a dar un concierto en la Feria de León en un estado inconveniente. Inmediatamente comenzaron a circular videos en redes sociales del momento en el que se puede apreciar al "Potrillo" pasado de copas, por lo que ahora salió a romper el silencio y a explicar la razón del por qué se toma una copa antes de presentarse en concierto.

En las imágenes compartidas del pasado 5 de febrero, se puede apreciar al intérprete de "Me dedique a perderte" que mientras caminaba en el escenario lo hacía con pasos tambaleantes, además de que al momento de dar entrevistas a diferentes medios de comunicación arrastraba las palabras a la hora de contestar, evidenciando que no estaba en sus cinco sentidos.

El hijo de Vicente Fernández fue criticado por miles de usuarios en redes sociales y programas del espectáculo, quienes reprobaron lo hecho por el cantante, esto al ofrecer un concierto cuando se encontraba de sus energías no estaban puestas al cien por ciento en el evento.

Alejandro Fernández decidió no dar declaración alguna en ese momento por lo que sucedió, sin embargo, ahora ha decidido romper el silencio este fin de semana en un encuentro previo con la prensa.

Alejandro Fernández rompe el silencio

El intérprete de "Sin tantita pena" conversó con diferentes medios a los que expresó que su comportamiento se había debido a las emociones que lo asaltaron aquella noche, ya que no sólo revivió muchos de los momentos que vivió a lado de su padre, Vicente Fernández, sino que al presenciar a su hijo Alex interpretar la música ranchera, siguiendo los consejos que él le dio, se sintió muy conmovido, sin embargo, cuando charló con "Ventaneando" fue mucho más específico.

En entrevista con este programa de televisión, el cantante de 51 años reconoció lo innegable, al aceptar que, en efecto, aquella noche no midió la cantidad de bebidas alcohólicas que consumió, sin embargo, explicó que fueron muchos los factores que lo llevaron al comportamiento que adoptó durante esa noche pues, además de recordar a su padre fallecido, llevaba más de dos meses sin tomar una gota de alcohol, lo que le cobró factura.

De acuerdo con Alejandro, hacía dos meses subió más de 20 kilos, por lo que cambió sus hábitos, entre ellos, el de beber, por lo que no fue sino hasta su concierto en la Feria de León que volvió a probar la bebida, pero la falta de habitualidad al alcohol no fue todo lo que provocó que se emborrachara como lo hizo, sino que ese día tuvo una agenda tan ajetreada que le impidió comer.

"No traía nada en el estómago, se me junto con lo emocional (y) me solté a llorar como bebé", confió.

TE PUEDE INTERESAR: Pati Chapoy se disculpa con Yuridia tras las declaraciones en su contra (VIDEO)

Confiesa que se toma un trago antes de dar su concierto

Aunque "el Potrillo" no negó que, usualmente, le gusta tomarse una o dos copas antes de salir a ofrecer un concierto, pero lo hace, sobre todo, porque reveló que sufre de ataques de pánico y ansiedad cuando sale al escenario, por lo que el efecto del alcohol le ayuda a relajarse y sobreponerse a esos episodios.

"Sí me gusta echarme mi trago; de repente uno o dos tragos me ayuda mucho", contó.

Fernández también contó cómo fue que se enteró que su estado había causado tanto revuelo, pues su novia Karla Laveaga le marcó molesta, preguntándole si ya había visto todos los memes que habían hecho de él y su aspecto, expresándole que se había visto muy mal, pero no fue sino hasta que su mamá, Doña Cuquita, se comunicó con él con un tono de voz preocupada que decidió buscar en internet los videos.

"Veo los videos y ni cómo defenderlo, me equivoqué", reconoció.

Luego de eso, el intérprete salió vestido de charro al escenario de Jardines de México, en el Estado de México, para presentarse frente a 8 mil personas, entre las que se encontraban su hijo Alex y su esposa Alexa Hernández.

MF