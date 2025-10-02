Atlas vs Juárez cerrarán la agenda de partidos del viernes de la Jornada 12 (J12) del Torneo Apertura 2025. Los Zorros llegan motivados tras reencontrarse con la victoria la semana pasada, mientras que los Bravos buscarán mantenerse en la zona de Play-In. A continuación, te compartimos el horario y las opciones para seguirlo EN VIVO.

Cómo llegan Atlas y Juárez a la Jornada 12 de la Liga MX

Atlas necesita con urgencia sumar puntos para abandonar la parte baja de la tabla general y alejarse de la zona de multas, donde actualmente solo supera a Santos, Puebla y Mazatlán.

Con el regreso de Diego Martín Cocca en su segunda etapa al banquillo, los Rojinegros ya lograron su primera victoria, aunque sufrida: fue ante Necaxa en la jornada anterior, gracias a un penal en tiempo de compensación.

Ese triunfo en casa, en un duelo lleno de emociones, despertó la ilusión en la afición rojinegra, que todavía recuerda el histórico bicampeonato conseguido en el Apertura 2021 y Clausura 2022, tras 70 años de sequía.

Con estos tres puntos, Atlas mantiene vivas sus aspiraciones de entrar a la zona de Play-In, siempre y cuando logre sumar en sus próximos compromisos.

En contraparte, Bravos de Juárez llega motivado después de derrotar 2-0 a León como local, resultado que lo mantiene en la séptima posición general con 18 unidades, dentro de zona de Play-In, por lo que no puede darse el lujo de dejar escapar puntos.

El encuentro, correspondiente a la Jornada 12, se jugará este viernes 3 de octubre en el Estadio Jalisco, en Guadalajara, con inicio programado a las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Dónde ver EN VIVO el partido Atlas vs Juárez

La transmisión del partido estará disponible a través de streaming. Además, podrás seguir el minuto a minuto en las redes sociales de los dos equipos y a través de EL INFORMADOR.

Fecha y hora: Viernes 3 de octubre, 21:00

Viernes 3 de octubre, 21:00 Estadio: Jalisco, Guadalajara, Jalisco

Jalisco, Guadalajara, Jalisco Transmisión: ViX Premium

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

