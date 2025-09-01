El regreso de “Rosario Tijeras” a la pantalla de Azteca Uno no sólo trajo de vuelta a Bárbara de Regil en el papel que la consolidó, también marcó la reincorporación de la actriz tapatía Anette Michel, quien interpreta a “Victoria de Torres” en la cuarta temporada de la serie. Para Michel, este proyecto llega en un momento especial pues celebra tres décadas de trayectoria artística y lo hace explorando un personaje distinto a lo que había trabajado en los últimos años.

“Estoy contentísima. Honestamente la invitación me cayó de lujo. Me encantó integrarme a este equipo tan exitoso de la cuarta temporada de ‘Rosario Tijeras’. Me reencontré con muchos compañeros, mucha gente también de staff, de dirección, con los que trabajé durante casi 26 años que estuve en Televisión Azteca y me dio muchísimo gusto”, expresó en entrevista con EL INFORMADOR.

La actriz señala que, tras interpretar varias villanas en televisión, este papel fue un respiro creativo. “Victoria de Torres” es una mujer fuerte, profundamente dedicada a su familia y a la empresa que ha sostenido por generaciones.

“Últimamente había hecho muchas villanas y esta es una mujer muy buena, muy fuerte, enamorada de su familia, de muy buena posición económica, las cosas les empiezan a salir mal, muy preocupada por su único hijo. La pasé muy bien”, comentó, destacando además la oportunidad de compartir escenas con Tomás Goros, a quien considera “un gran actor y amigo”.

Michel confiesa que aceptar participar en “Rosario Tijeras” no fue automático. Durante años se mostró renuente a trabajar en proyectos relacionados con el narcotráfico o la violencia.

“Tenía un poco de recelo porque en el pasado no quise participar en series que tuvieran como temática el narcotráfico y la violencia”, reconoció.

Sin embargo, su percepción cambió con el tiempo. “Creo que es importante poner sobre la mesa lo que realmente está pasando. No sólo en nuestro país, tristemente en diferentes lugares del mundo estas situaciones de violencia y narcotráfico son el pan nuestro de cada día. Y creo que, al cerrar los ojos, taparnos los oídos, realmente no soluciona nada. Entonces opté por dar el sí, por querer participar en algo así”, compartió.

Lo que terminó de convencerla fue la naturaleza de su personaje ya que “Victoria” no está directamente vinculada con el crimen, aunque se ve afectada a través de su esposo. Además, la caracterización supuso un reto nuevo en su carrera.

“Por primera vez me caracterizaron para una mujer mayor. Me ponían pecas, me dibujaban arrugas y eso me encanta, porque yo creo que lo apasionante de ser actriz es poder interpretar personajes de todo tipo y atreverme. Desde chiquita me gustaron los disfraces, y ahí me di cuenta de que interpretar a seres distintos a mí me llamaba la atención. Yo lo gozo”.

Treinta años de trayectoria

La carrera de Anette Michel comenzó en la conducción, con el programa Hollywood D.F., cuando tenía 24 años. Su salto a la actuación vino en 1997 con la telenovela “Al Norte del corazón”.

Desde entonces, ha encarnado personajes variados en televisión, cine y teatro.

“Acabo de cumplir exactamente 30 años de carrera y es increíble, en qué momento ya pasaron 30 años. Estoy muy contenta, orgullosa, con ganas de hacer muchos más proyectos. Siento que todavía me quedan por lo menos otros 20, 30 años más de hacer cosas lindas, diferentes, divertidas”, afirmó.

La actriz asegura que cada etapa le ha dejado aprendizajes y momentos entrañables. “Todos estos años he hecho tantas cosas tan diferentes y bonitas que todas me han dejado una huella hermosa. Sí, me siento agradecida con toda la gente que me ha permitido y me ha dado oportunidades de trabajar y de hacer lo que amo”.

¿Quién es “Victoria Torres”?

Esposa de “Porfirio” (Tomás Goros), madre de “Juan Antonio” (Francisco Angelini). De autoestima baja. Abnegada y religiosa. Le importan las apariencias sociales, el qué dirán.

“Victoria” creció en el seno de una familia adinerada y católica, y siguió los pasos de su madre. Quedó embarazada a temprana edad y fue obligada a casarse por sus padres. Hija de una tradición donde las mujeres deben acompañar a sus esposos en la salud y en la enfermedad, ella no está dispuesta a abandonar a “Porfirio” a pesar del maltrato psicológico al que él la tiene sometida. Menos a buscar su propia felicidad.

Guadalajara, siempre presente

Aunque lleva tres décadas viviendo en la Ciudad de México, Michel mantiene un lazo fuerte con su tierra natal. En octubre regresará a Guadalajara con la puesta en escena “Dios mío, hazme viuda, por favor”, que presentará en el Teatro Galerías.

“Ya hace rato que no me tocaba estar allá por varios días. Hace un año fui a filmar la serie mexicana ‘Amores que engañan’ y me la pasé brutal. Me encantó que en Guadalajara cada vez se están haciendo más cosas. Tengo muchos amigos que han ido a hacer series, películas, y me encanta la idea de que se abra y que no todo se haga aquí en México. Me encantaría hacer un proyecto largo allá, sería fantástico”, comentó con entusiasmo.

Su relación con Guadalajara no es sólo laboral, sino también afectiva. “Amo estar en Guadalajara y por mucho que tenga ya 30 años viviendo en México, no deja de ser mi tierra y cada que llego no me quiero regresar. Pero acá tengo a mi familia, la que yo construí, mi esposo y mi hijo”.

Una trama llena de emoción

Después de una búsqueda frenética, “Rosario Tijeras” (Bárbara de Regil) encuentra a su hija. Sin embargo, “Ruby” (Samantha Acuña) la quiere lejos de su vida. Mientras enfrentan a una poderosa organización de drogas sintéticas, madre e hija librarán la más feroz de las batallas: el perdón. “Rosario Tijeras 4” se transmite de lunes a viernes a las 9:30 pm por Azteca Uno.

