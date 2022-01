Telefunka celebrará 20 años de trayectoria en C3 Stage

El próximo jueves 27 de enero a las 20:00 horas, la banda Telefunka celebrará 20 años de trayectoria en el C3 Stage (Av. Vallarta 1488, Col Americana). En entrevista vía Zoom para EL INFORMADOR desde Barcelona, Giancarlo Fragoso, integrante de la alineación, habla sobre lo que el público podrá ver y escuchar en la velada, además avisa que ya preparan nueva música.

Giancarlo recuerda que ya tiene algunos años radicando en España, y durante este tiempo también ha estado desarrollando su proyecto personal, “Sax and toys”, con el que también viaja seguido a México, “pero a partir de este año Aldo (Fragoso) también se viene a tocar conmigo en este proyecto y también retomamos Telefunka en México y lo que surja fuera de aquí (de Barcelona). Y aprovechando, lo primero que haremos será el 27 de enero en el C3 Stage y el 29 de enero vamos a Puebla, para hacer los shows del 20 aniversario”.

Expresa que al tomar la decisión de radicar en Europa, la experiencia ha sido “rara” a propósito de la pandemia, “acá estamos firmados por una disquera. Entonces, la transición se estaba dando muy bien, cómo automática, inclusive el disco más reciente lo editamos aquí, estuvimos cuatro meses en activo y de ahí se vinieron todas las restricciones, que acá siguen siendo muy severas”. Sin embargo, explica que tras esta crisis sanitaria que enfrenta el mundo, su proyecto personal “Sax and toys” le ha permitido seguir viviendo de la música, “pero Telefunka sí entró en un pequeño receso obligado, porque acá no ha habido forma, no han habido festivales, parece que vuelven este año, pero para nosotros la reactivación después de todo lo que ha pasado durante la pandemia será el aniversario”.

En retrospectiva

A 20 años de iniciar con Telefunka, Giancarlo comparte que pensar en una trayectoria de dos décadas era algo que no tenían en mente cuando comenzaron con este proyecto, “por ejemplo yo había estado en La Dosis, un proyecto con muchos éxitos y buenas experiencias, también tuve la fortuna de estar en GrandMama, y vamos, fueron proyectos en los que yo creí que iba a durar mucho tiempo y la vida son estas cosas que no puedes pronosticar”.

Y Telefunka nació como un proyecto alterno, “que yo insistí en hacerlo para que mi hermano se acercara a la música, él más bien es arquitecto, es gráfico, es plástico, pero yo siempre le vi que tenía mucha madera para la música, así que lo que quise hacer fue un experimento en casa y jamás pensamos que se fuera a convertir en nuestro proyecto de vida, inclusive, antes de Telefunka armamos otro proyecto que se llamó Los Hermanos Brothers, que éramos Aldo y yo, jalamos a John, y de repente se nos ocurrió que podíamos empezar a tocar música más fácil de escuchar y de ahí nació Telefunka, pensamos que era algo transitorio y a 20 años después, estamos agradecidos con la estrella que ha tenido la banda, y muy contentos de que siga siendo un proyecto activo”.

Telefunka 20 años

Jueves 27 de enero en C3 Stage (Av. Vallarta 1488, Col Americana). Puertas abren a las 20:00 horas y el show arranca a las 21:00 horas. Boletos en Ticketnow. Venta previa $200 y el día del evento $250 pesos. Más información: https://bit.ly/3tcQZsR

Vuelta al origen y sorpresas

“Electrodoméstico” fue el primer álbum de Telefunka y desde entonces la experimentación ha sido constante. Ahora le interesa a la banda es retornar al origen, “un secuenciador central, yo con la guitarra, el saxofón y algunos juguetes, y John con su armonía y teclado. Ahora, sin planearlo mucho retomaremos el concepto inicial, con más improvisación y más loops”. Y esto se plasmará en el show que ofrecerán en C3 Stage, donde habrá algunos invitados especiales, como el violinista Daniel Padilla, quien estuvo con la alineación cinco años, el percusionista Alix Ceant, Chino Mondaca y también se le hizo la invitación a Edgar Huerta de Belanova, quien fue productor del álbum “Electrodoméstico”, pero él aún no está confirmado.

Telefunka tiene cuatro discos más remixes y un sinfónico, así que hacer la playlist para el público de este show fue todo un reto, “lo que queremos reflejar es la tranquilidad y el desenvolvimiento que te da la experiencia. Parte de nuestro público ha estado desde el principio, así que nos gusta pensar más como espectadores que como músicos, y coincidimos los tres (él, Aldo y John) que uno agradece más los temas que conoce y que reconoce, que toda la experimentación nueva”. La música nueva comenzará a salir pasando el aniversario y la presentarán a través de sus redes sociales.

MQ