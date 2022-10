Tecate Bajío, un festival diverso dirigido a un gran público

Descrito como “el festival más fino de la región”, esta edición 2022 de Tecate Bajío se celebrará el próximo 5 de noviembre en el Autódromo de León, Guanajuato, de 12:00 a 1:00 horas del siguiente día, con un cartel que incluye la participación de bandas como Zoé, The Cardigans, The Rasmus, Panteón Rococo, Fobia, los Aterciopelados, Beta, Bratty, Chucho Rivas, Carla Morrison, Kenia Os, Little Jesus, Los Estrambóticos, Los Pericos, McKlopedia, Neptuna, Panteón Rococó, S7N, Plastilina Mosh, The Cardigans y The Rasmus.

Así, se contará con cuatro escenarios para las agrupaciones musicales pero, además, habrá ring de lucha libre con enfrentamientos programados y, asimismo, con la carpa Casa Comedy, donde se podrá apreciar el talento de figuras del stand up como Alex Quiroz, Isabel Fernández, Diente D’ Oro y Shisis Pa’ La Banda.

Diversidad y colaboración

De este modo, en cita de prensa este martes 25 de octubre, a dos semanas del festival, Leonel Rosales –mejor conocido como ‘Monel’–, guitarrista de Panteón Rococó, aseguró que “regresar a tocar a un festival, después de la pandemia, es gratificante; nos reactivamos y la pandilla reacciona bien a estos eventos, sobre todo si están tan bien organizados como este”. En este sentido, Arturo ‘Pino’ Ruelas, vocalista de Los Estrambóticos, destacó que están contentos de participar pues “somos grupos de festivales, crecimos con la autogestión de los noventa y lo que mejor que pudo pasar es que aquello se transformara en festivales masivos, en toda la república, que se desarrollan con seguridad y constancia”.

Ambos músicos hicieron encomio de la “diversidad” que caracteriza el cartel, y señalaron las oportunidades que brindan estos escenarios “para realizar colaboraciones”, estableció Monel, “nosotros siempre estamos abiertos a participar y ver qué se puede preparar para el futuro”; a lo que replicó, Pino Ruelas, “con Panteón Rococó, que son como nuestros hermanos musicales, siempre hemos colaborado y poder tocar juntos, cada vez, es algo nuevo”.

Representación y equidad

Para Ana Sofía Guillén, de la banda de chicas Neptuna, esta fecha será la oportunidad “de tocar material del nuevo EP, ya que ahora promocionamos el tercer sencillo (con todo y video), recién salido del horno. Además, ahora tocamos como power trío y estamos muy contentas de cómo suena, y esperamos que se prendan con nosotras”; a lo que sumó que sería “interesante” hacer una colaboración con grupos del género regional.

Por otra parte, Guillén se declaró sorprendida “de que seamos las únicas mujeres en el cartel. Sí hay proyectos chidos, sólo hay que buscarle. Nosotras estamos contentas de representar a las bandas de mujeres pero, claro, nos gustaría que hubiera más; se sabe que debería ser esto más equitativo, ojalá los festivales incluyan más mujeres en sus carteles”.

Después del encierro

Mao Kanto, de la banda S7N (Seven), hizo énfasis en la calidad del cartel, su diversidad y el público “brutal” del bajío; “tenemos la suerte de tomar parte en un festival donde el metal no tiene qué ver, pero hemos tenido suerte; sabemos que es un riesgo pero estamos abiertos a tocar porque la gente va con el afán de divertirse y, para nosotros, la idea es llegar a la mayor cantidad de gente posible”. Finalmente, Los Estrambóticos –en pleno festejo por su 30 aniversario como grupo– y Panteón Rococó notificaron de la gira en conjunto que tendrán el mes de diciembre en los Estados Unidos, donde se presentarán en Los Ángeles, Nueva York, Atlanta y Chicago; además de sus planes para realizar nuevas producciones el año entrante. Pino Ruelas comentó que, durante la pandemia, “lo que más extrañamos fue el público, nos pegó el encierro y tenemos sed de volvernos a encontrar”.

IMPORTANTE:

El precio de un boleto general en FASE 3 es de 1200 pesos, mientras que el boleto Comfort Pass tendrá un costo de 1700 pesos y el boleto Plus costará 2090 pesos (más cargo por servicios de Eticket). Los tarjetahabientes pueden adquirir sus boletos a 3, 6 y 9 meses sin intereses. Los boletos de Admisión General son impresos con varias marcas de seguridad. La forma ideal para adquirir tus boletos es comprando de forma directa en centros autorizados o taquilla del inmueble. Evita un fraude comprando tus entradas directamente en Eticket.

FS