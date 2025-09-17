La historia de Concerttante Producciones - plataforma artística multidisciplinaria- comenzó en 1995 con un pequeño ensamble y la convicción de unir distintas disciplinas artísticas en un mismo escenario. Tres décadas después, aquella apuesta de Jorge Taddeo se ha convertido en un referente escénico en Guadalajara. Para conmemorar este recorrido, el tenor y director organiza una Gala Multidisciplinaria el próximo 20 de septiembre en el Teatro Degollado, una función que reunirá a más de 60 artistas entre músicos, bailarines y actores.

Taddeo recuerda aquel primer montaje que marcó el inicio de la compañía. “En la primera función teníamos a Lucy Arce como coreógrafa y bailarina, a Marita Zimmer en el piano y yo como tenor y director artístico. Fue un programa muy particular: música de cámara alemana, extractos de ópera y, en lugar de sopranos, incluimos a una bailarina interpretando a Olympia en ‘Los cuentos de Hoffmann’. Cerramos con canciones argentinas y algunas de ellas volverán a sonar en esta gala, ahora acompañadas por el Ballet de Cámara de Jalisco”, recuerda en entrevista para EL INFORMADOR.

Desde entonces, Concerttante ha montado producciones de gran formato como “El Niño y los Sortilegios”, “Amadeus”, “Peer Gynt” y “La ópera de los Tres Centavos”, además de piezas más íntimas como “Cenizas a las Cenizas”. La compañía ha apostado por obras complejas y multidisciplinarias, con repartos que en ocasiones han superado los 70 artistas en escena.

El director reconoce que ese camino no ha sido sencillo. “Para mí ‘Peer Gynt’ es un gran reto. Originalmente duraba siete horas, se redujo a cinco y yo hice una adaptación de tres. Muchos me decían que ahora todo debía ser breve, pero alguien tiene que seguir haciendo gran formato. Fue una obra icónica, con 60 o 70 artistas en escena, y para mí representa lo más ambicioso que hemos realizado”.

La evolución de los públicos

El paso de tres décadas también se refleja en las audiencias. Taddeo ha visto cómo las nuevas generaciones se acercan a lo multidisciplinario, aunque recuerda que no siempre fue así. “Hace unos seis o siete años empezó a ponerse de moda la multidisciplina en Guadalajara. Nosotros lo hacíamos desde el inicio, pero ahora hay más receptividad”.

Sobre la respuesta del público, recuerda el impacto de montajes como “Amadeus”. “Fue una campaña enorme. Teníamos espectaculares en la calle, publicidad en parabuses, radio y prensa, y al mismo tiempo estrategias en redes sociales. No sabía qué funcionó más, pero logramos un público diverso, desde el más formal que solía asistir al teatro clásico, hasta jóvenes interesados por la estética de los carteles. Fue un sold out”.

En contraste, “Peer Gynt” no alcanzó la misma taquilla pese a los esfuerzos de difusión. “Tuvimos unas dos mil 500 personas, yo esperaba el doble. No es una obra tan popular, aunque todos conocen su música sin saberlo. Usamos como lema: ‘Tú conoces Peer Gynt, pero no lo sabes’. Al final, fue un proyecto que implicó ensayos de ocho horas diarias durante meses y una inversión cercana a los dos millones de pesos. Son procesos titánicos, pero imprescindibles para ofrecer al público obras de ese calibre”.

Preparativos de la Gala

La celebración por los 30 años comenzó a gestarse hace un año, con discusiones intensas sobre el repertorio. Taddeo admite entre risas que la planeación implicó “pleitos tremendos” con su esposa, Lucy Arce, actual directora de la compañía. El programa incluirá fragmentos de producciones emblemáticas como “La ópera de los Tres Centavos”, “Amadeus” y “Peer Gynt”, además de un bloque con canciones argentinas y coreografías nuevas.

En esta ocasión, Taddeo asumirá un doble rol: cantar y dirigir la orquesta. “Estoy preparando una canción que se llama ‘Ángel Caído’, algo completamente distinto a lo que he hecho en mi carrera, con un acompañamiento casi improvisado del pianista Adrián Rojero. Es un riesgo, vamos prácticamente a ciegas”, explica.

El trabajo ha sido intenso. “Ensayamos con cada grupo por separado: con el ensamble orquestal, con el ballet, con los cantantes. Y al mismo tiempo debo cuidar mi voz para cantar en escena, lo cual es imposible estando al frente de todo. Así que le pido a la salud que no me abandone”, confiesa.

Cabe señalar que el arreglista Abraham Calva, colaborador habitual de la Filarmónica, estuvo a cargo de los arreglos orquestales. A su vez, la pianista Marita Zimmer, pieza clave desde los inicios de Concerttante, interpretará parte del repertorio, mientras Taddeo y el elenco revisan piezas que estrenaron hace tres décadas.

Nuevas generaciones y legado

Para el Jorge Taddeo lo más valioso de esta celebración es ver cómo las generaciones se relevan en el escenario. “Mi asistente de toda la vida, Anna Sosa, ahora actúa en la gala. Está Alex Dessavre, un joven muy talentoso que ya participa en varios proyectos con nosotros. Vuelven Karina Hurtado, Eduardo Villalpando y Jesús Hernández, además de María Belén, que viene del ámbito del teatro y la música popular. También participa la compañía del Ballet de Cámara de Jalisco. En total somos alrededor de 61 personas. Ver a estas nuevas generaciones apropiarse del espíritu de Concerttante es motivo de orgullo”.

Aunque reconoce los retos financieros y logísticos, Taddeo mantiene firme la misión con la que inició en 1995: unir música, danza, teatro y ópera en proyectos donde las disciplinas dialoguen en igualdad de condiciones.

Música, danza y teatro en el Degollado

La Gala 30 Años de Concerttante Producciones será 20 de septiembre, a las 19:00 horas, en el Teatro Degollado. Los boletos están disponibles en Boletomóvil y en taquillas del recinto, con precios que van de 100 a 400 pesos.

CT