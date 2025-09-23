Animales Peligrosos es una de las más aplaudidas películas de terror del año, que llega a salas de cine nacionales.

Animales Peligrosos. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

Éste es un creature feature original, donde Tucker es un terrible psicópata que lleva a sus víctimas a su yate. Una vez en altamar, se las ofrece a un tiburón para que las devore.

Animales Peligrosos. ESPECIAL/DIAMOND FILMS.

La siguiente chica que Tucker conoce es Zephyr, una surfista rebelde, quien es secuestrada por un Tucker, quien está obsesionado con los tiburones, por lo que la lleva mar adentro, donde nadie puede oír sus gritos.

Atrapada en su bote, Zephyr deberá enfrentarlo e intentar escapar antes de convertirse en su próximo sacrificio.

Animales Peligrosos

(Dangerous Animals)

De Sean Byrne.

Con Jai Courtney, Hassie Harrison, Josh Heuston, Ella Newton, Rob Carlton.

Australia, 2025.

XM