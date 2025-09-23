Martes, 23 de Septiembre 2025

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Animales Peligrosos”

Los aficionados al cine de terror tienen una nueva opción con la película Animales Peligrosos

Por: Xochitl Martínez

Animales Peligrosos es una de las más aplaudidas películas de terror del año, que llega a salas de cine nacionales.

Éste es un creature feature original, donde Tucker es un terrible psicópata que lleva a sus víctimas a su yate. Una vez en altamar, se las ofrece a un tiburón para que las devore.

La siguiente chica que Tucker conoce es Zephyr, una surfista rebelde, quien es secuestrada por un Tucker, quien está obsesionado con los tiburones, por lo que la lleva mar adentro, donde nadie puede oír sus gritos.

Atrapada en su bote, Zephyr deberá enfrentarlo e intentar escapar antes de convertirse en su próximo sacrificio.

Animales Peligrosos

(Dangerous Animals)

De Sean Byrne.

Con Jai Courtney, Hassie Harrison, Josh Heuston, Ella Newton, Rob Carlton.

Australia, 2025.

