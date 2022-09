Mario Bautista es hoy por hoy uno de los cantantes mexicanos más sobresalientes de la música pop, quien ha desarrollado su carrera sonora explorando diversos sonidos, como el urbano, el trap y el regional mexicano; estilos en los que ha impregnado su esencia y que como resultado le permiten llegar cada vez más a nuevos públicos.

Así lo constató el día de hoy en Guadalajara, cuando vino a promocionar su concierto del 29 de octubre, a las 21:00 horas, en el Teatro Diana. Mario acudió a la taquilla del inmueble para vender sus propios tickets y compartir con sus fans de una manera más cercana.

El joven, quien actualmente promueve su sencillo “Ca... yo puedo”, conversó en entrevista exclusiva con EL INFORMADOR sobre este tour y las buenas cosas que le están pasando ahora que se reactivaron los conciertos tras la pandemia.

“Es increíble de nuevo conectar con este sentimiento, es mágico. Es increíble que después de una pandemia que nos dejó secuelas a todos, poder regresar al escenario de esta manera y con mi gente, compartiendo, disfrutando y cantando, así que este sentimiento es padrísimo”.

Sobre si este es el tour más significativo para él, precisamente porque lo hace volver en forma a la presencialidad, responde: “Sí, claro, todo tiene su significado y su momento, y la verdad es que estoy muy agradecido de poder regresar a la tarima y poder estar compartiendo con la gente lo que es el ‘Chido Tour’, todo lo trabajado, porque desde el año pasado estamos montando esta gira y la verdad que estar cantando con el tour en varias ciudades y países es increíble, ver el recibimiento de la gente la verdad es que es una belleza. Sí le agradezco mucho a la vida por la posición en la que estoy y vamos a seguir esparciendo el mensaje, contribuyendo y sumando a través de la música”.

En cuanto a regresar a Guadalajara a cantar, confiesa que la Perla Tapatía es como su segunda casa, “y la gente de Guadalajara lo sabe, yo la llevo en la piel. Y de verdad que es increíble estar de nuevo en los camerinos del Teatro Diana”.

Apasionado e incansable

Son nueve años de carrera en los cuales, Mario ha podido difundir el mensaje de atreverse a ser uno mismo, por lo mismo considera muy significativo también su reciente tema publicado a finales de agosto, “Ca... yo puedo”.

“Desde los 17 años estoy trabajando, han sido nueve años increíbles que sin duda alguna hacen que este sea el momento donde más he estado conectado conmigo, con lo que quiero hacer, con mi propósito y con lo que quiero transmitir a través de mi música, estoy feliz de que la vida me haya dado todo este camino que he recorrido y por tomar las decisiones correctas. Le agradezco mucho al Mario de 17 años por haber dicho ‘sí’ y atreverse, porque eso nos cambió la vida”.

Mario no tiene miedo de dejarse llevar por la magia de los sonidos, “todo en la música es arte, el cual te permite expresarte. Y qué increíble poder experimentar con la música y probar distintos géneros, no me considero un artista de un solo estilo, sólo me gusta hacer música, la cual es el medio, pero el fin es el mensaje que tienen las canciones. Y mientras a más almas lleguemos y más corazones toquemos, pues esa es la misión, el que más trasciende es el que más ayuda a la humanidad y a eso venimos todos”.

Hace maletas

Mario alista más canciones y más colaboraciones. Con el tour irá a: Chile, Colombia, Cancún, Mérida y Monterrey, también.

CT