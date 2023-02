La legendaria agrupación musical Los Ángeles Negros regresará a la ciudad —tras casi cuatro años de ausencia— para presentarse en el Teatro Diana, con su nuevo espectáculo “Tú y tu mirar, yo y mi canción”, con el que rinden homenaje a Mario Gutiérrez (uno de los miembros fundadores, quien falleciera en 2021), el cual se celebrará este próximo domingo 26 de febrero a las 18:00 horas, con la presencia de artistas invitados.

Con una carrera de 55 años dentro del medio musical, la reconocida agrupación de origen chileno prepara un programa especial en el que alternarán sus clásicos de siempre con temas de recientes producciones discográficas que son menos conocidos; y aunque no se presentan en la ciudad desde 2019, saben —comparte el tecladista, Pepe Escalante— que “la gente es muy cálida, es un público muy bonito”.

Continuar vigentes

El momento de su regreso es especial para el grupo, que se define como “emocionados” por esta presentación en puerta, comenta Jaziel Muñoz (vocalista) que hacía “tiempo que no veníamos, y traemos una alineación nueva, pues del grupo original nos acompañan solamente Raúl Gasca (bajista), y Johnny Antonio Saavedra (vocalista). Cuando don Mario fallece me dan la oportunidad y Daniel entró también, además de un guitarrista nuevo: Giovanni Pérez, y Víctor Bonifaz, quien ya había estado en la banda hace unos treinta años, y ahora regresa”.

Con una trayectoria tan larga y llena de éxitos, Los Ángeles Negros no desconocen que esta presentación en el Teatro Diana será “especial”, refiere Pepe Escalante, “pues don Mario fundó el grupo junto con el baterista original, Lucho Astudillo, y nos dejó un legado que es una enorme responsabilidad. Son años de éxitos, pero de sinsabores también, de todo un poco, y creo que la gente de Guadalajara se sentirá bien por este rencuentro”.

La marca de calidad del grupo se hace patente, porque –como establece el tecladista– “venimos con los clásicos de antaño, canciones que marcaron a los papás y los abuelos, hasta los hijos que, aunque no vivieron la época de Los Ángeles Negros, escuchan temas que siguen vigentes y les llaman la atención, algo que debemos a las redes sociales y plataformas”.

Listos para nuevos sonidos

En palabras de Muñoz, “estamos preparando un programa especial para esta fecha, y los invitados serán distintos a los que fueron al concierto del Auditorio Nacional, habrá artistas de Guadalajara; si bien tocaremos de forma obligada los clásicos —‘Murió la flor’, ‘Déjenme si estoy llorando’ o ‘Y volveré’— también otras canciones que la gente no conoce, para aportar temas que nos gustan y son distintas, de modo que el público escuche algo nuevo también”.

Herederos de una tradición legendaria, afirma Pepe Escalante que existe una diferencia entre tocar en un baile y en un escenario formal, como un teatro; “todo está en tocar los temas adecuados; quizá en los bailes —que cada vez son más ‘teatros del pueblo’— regresamos a lo de antes, pero tiene qué ver con quienes escuchan la presentación. Nuestro repertorio son canciones de amor y desamor, pero una que otra es alegre. Eso es lo que preparamos para esta ocasión en lo particular”.

¿Quién era Mario Gutiérrez?

Fundador, director musical y guitarrista de la icónica banda Los Ángeles Negros. Murió en México a los 71 años de edad, en enero de 2021.

La célebre agrupación de música romántica fue fundada por Gutiérrez en San Carlos (Chile), en marzo de 1968, y continúa en activo hoy día, con alineación renovada de músicos y cantantes. Entre sus mayores éxitos se encuentran “Murió la flor”, “Debut y despedida” o “Y volveré”. Un ejemplo de su trascendencia fue la grabación del álbum “No Morirá Jamás” (2014), en el que colaboraron artistas como Juanes, Raphael, Julieta Venegas y David Bisbal, entre otros.

Además, agrupaciones como Los Bunkers los han homenajeados al versionar algunas de sus canciones más populares en sus conciertos.

Mario Gutiérrez (tercero de izquierda a derecha), fue el fundador de la mítica banda, cuyo legado se celebrará en el concierto de los chilenos en suelo tapatío. EFE

Siguen en el gusto de la gente

Un detalle que busca todo conjunto musical es la permanencia del sonido romántico en el público actual, algo que logró la banda chilena. Opina Jaziel Muñoz que “desde muy chico, mi padre me enseñó a cantar estas canciones; yo no las entendía entonces, pero al ir creciendo, con la costumbre de interpretarlas, llegué a comprenderlas y ahí me enamoré de la música de Los Ángeles Negros, que la prefiero a mucho de lo que se escucha hoy día, porque me hace sentir, porque he vivido muchas cosas”.

El también joven baterista, Daniel Navarro, relata que su caso “es muy similar” al de Muñoz, “desde niño escuchaba la música de Los Ángeles Negros, Los Terrícolas, Los Baby’s o Los Pasteles Verdes, y quedé fascinado, de hecho, sigo sorprendido de que la música que me gustaba en la niñez es la que toco ahora, de forma profesional”.

A diferencia de lo que sucede en la actualidad, asegura Escalante, “donde todo está muy globalizado y un éxito se forja en poco tiempo, yo recuerdo que antes podíamos, con un éxito, durar hasta dos años de gira, la radio lo programaba seguido. Y ahora todo ha cambiado, pero la música de antaño marcó a generaciones y el romanticismo sigue ahí, y la música de Los Ángeles Negros continúa en el gusto del público”.



