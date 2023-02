El Centro Cultural Teatro Diana cumple este sábado 4 de febrero su aniversario número 18, un periodo de casi dos décadas en el que se ha convertido en un escenario indispensable para el público tapatío, un foro que continúa la tradición de un espacio emblemático e histórico, pero que cuenta con personalidad propia y una cartelera siempre atrayente que incluye espectáculos, música y teatro.

En estos términos, la actual directora del Centro Cultural, Karla Zapata, asumió el cargo a mediados de 2019 y ha enfrentado situaciones nada sencillas en estos años; en charla con EL INFORMADOR, la funcionaria asegura que “me ha tocado una experiencia única; llegué y trabajé ocho meses, cuando llegó la pandemia. Con todo, yo estoy muy contenta por todo lo que viene”.

Enfrentar la pandemia

Así, los retos principales de aquella contingencia fueron aquellas cuestiones que afectaron “nuestra actividad sustantiva”, explica Zapata, “que es realizar eventos; de eso generamos y de ahí vivimos. Entonces, a pesar de no tener actividad, los espacios tienen una serie de gastos de mantenimiento y demás, por ello el desafío fue sobrevivir a esa etapa, puesto que no sabíamos el tiempo que tomaría”.

De esa forma, “nos aplicamos”, detalla la directora, “y estuvimos listos para cuando dieron luz verde para abrir. En un principio nos permitieran abrir, luego adecuarnos a las normativas, seguirlas, y que el público no se sintiera muy restringido; y ahora, tras un año completo con actividad al 100% (2022), ha sido satisfactorio el resultado. Y la actividad fue importante en toda la ciudad, para restablecer funciones y, además, se volcó una audiencia muy gustosa de revivir experiencias en nuestro espacio”.

De todo y para todos

En cuanto al aniversario, refiere Zapata que “si bien el 2022 fue un gran año, estamos siendo cautelosos en los festejos, sobre todo de un sólo día; creo que 18 años merecen una celebración distinta, donde apapachemos a un espacio que llega a su mayoría de edad y requiere atención en diversas áreas, lo mismo que mantenerlo al día, equiparlo mejor. Ese festejo es más importante, creo; por eso habrá mucha programación para todo el año”.

En este sentido, la directora comenta que “seguiremos con la tendencia de traer mucho contenido internacional, que no había podido girar; cosas para la gente que ha acompañado al teatro por 18 años y, en esos términos, muchas promociones”.

Ahora, una programación que tendrá “de todo y para todos los gustos”, explica Zapata, “no quisiera adelantar nombres; pero sí comparto que lanzaremos una ‘Tarjeta de Lealtad’, con la que se podrán hacer compras de boletos, snacks y souvenirs, con descuentos y posibilidad de actividades con los artistas, eso viene este 2023. Para obtenerla se hará una campaña de activación, porque será sin costo y con beneficio para el público del Teatro Diana. A esto se suman los posters conmemorativos con imágenes de eventos en estos 18 años, además de otros artículos promocionales que se regalarán en redes y eventos, por medio de dinámicas. La idea es no dejar de estar cerca de nuestra comunidad, a través de recuerdos y memorabilia”.

Continuar la historia

Para la directora del teatro, el atractivo del Diana se explica por ser “uno de los primeros que abrió sus puertas para recuperar lo que fue el Cine Diana; y este foro vino a ampliar las posibilidades de la ciudad —y también de la universidad— para presentar espectáculos, porque no los había con estas características. Y no está limitado a conciertos, pues se presenta teatro, ballet, orquestas, artistas locales, nacionales e internacionales, incluso contenido infantil. Todo eso hace especial a este escenario”.

Finalmente, en un sentido más personal, la experiencia de Karla Zapata al frente del Diana “ha sido de gran crecimiento profesional; si bien estuve muchos años en otro espacio similar, no era plenamente al frente. El reto profesional lo tomé con respeto y cariño, como merece el teatro; con mucho ímpetu y proyectos, porque me encanta lo que hago y eso me hace enfrentar desafíos en este lapso con humildad, análisis, porque aprendo mucho cada día, para reinventarme y escuchar a la gente que trabaja conmigo y construir equipos de trabajo. Lo principal es seguir vigente y continuar con la historia del Teatro Diana”.

Para saber

Estudio Diana

Para apoyar al talento de la ciudad, la UdeG concibió un espacio para exhibir obras y conciertos de carácter más íntimo (con capacidad para 120 personas). La primera puesta en este espacio fue “4 bailes”, con dirección de Fausto Ramírez.

Karla Zapata, desde el 15 de julio de 2019 asumió la dirección del Centro Cultural Teatro Diana. EL INFORMADOR

Cronología breve

El Cine Diana (que cerró sus puertas en 1995), antecesor del actual inmueble, fue diseñado por el arquitecto Julio de la Peña.

En junio de 2001 este espacio fue recuperado por la Universidad de Guadalajara (UdeG) para edificar un teatro.

Bajo la asesoría de Alejandro Luna y Cristian Escurdia, el equipo conformado por el arquitecto Héctor García Curiel, Guillermo Rivas Montiel y la constructora El Opeño, realizó el proceso de remodelación.

Del inmueble original se conservan la gradería y el vestíbulo, así como los murales de José María Servín, restaurados por la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO).

El 4 de febrero de 2005 inició sus operaciones el Teatro Diana. El primer espectáculo en este escenario fue “Lord of the Dance”, de la compañía de baile de Michael Flatley (que en ocho días dio 15 funciones y reunió a más de 33 mil asistentes).

El Informador publicó el 5 de febrero de 2005 la nota de la inauguración del Teatro Diana. EL INFORMADOR

Toma nota

Talento

En el escenario del Teatro Diana se han presentado espectáculos y artistas como:

Luciano Pavarotti, Anna Netrebko, Goran Bregovic, Hugh Laurie, Noel Gallagher, Garbage, White Lies, Kaiser Chiefs, Facundo Cabral, Alberto Cortez, Raphael, Buika, Diego “El Cigala”, Niña Pastori, Andrés Calamaro, Lila Downs, Natalia Lafourcade, Babasónicos, el Ballet Nacional de Belgrado, Nederlands Dans Theater, Slava's Snowshow, 31 Minutos, Willie Colón, Apocalyptica, Dream Theater, Yann Tiersen, Chris Botti, el Ballet de Amalia Hernández y el Ballet Folclórico de la UdeG, entre otros.

La ópera “Santa Anna”, la zarzuela “Luisa Fernanda”, “Canek: Leyenda de un Héroe Maya” o la ópera rock “Dr. Frankenstein”; todas producciones de la UdeG.



