¡Taylor Swift se une a TikTok! Fans enloquecen

Taylor Swift abrió su cuenta de TikTok, la plataforma para compartir vídeos que más consume la generación Z, de la que forman parte gran parte de sus seguidores.

La primer publicación de la cantante estadounidense estuvo dedicada a "Lover", su séptimo álbum de estudio, y el único de entre sus nueve discos que no pudo recuperar, luego de la controversia que vivió con su ex productor musical, Scooter Braun, quien compró los derechos de su música sin que ella tuviera conocimiento alguno de ello.

Lover salió a la venta el 23 de agosto de 2019 como una producción de Republic Records. Hace dos años, la compositora señaló que el contenido del álbum había sido pensado como "una carta para amarse a sí misma".

Amante, como se traduce al español, contó con los éxitos Me! Y You need to calm down, ambas canciones alcanzaron la aceptación del público y formaron parte del top 10 de Billboard Hot 100. Contó, además, con las colaboración de artistas reconocidos como Dixie Chicks y Brendon Urie, el líder de la agrupación Panic! at the Disco.

El tributo a su antiguo álbum fue descubierto por sus fans, que tienen muy presente el aniversario de cada una de sus producciones musicales, tal y como ocurrió hace un mes con el cumpleaños de "Folklore", que cumplió un año de haber sido lanzado, el 24 de julio pasado.

Lo que más sorprendió es que, en cuestión de tres horas, el primer TikTok de Swift rebasó las millones de reproducciones y su cuenta ya alcanza más del millón de seguidores.

En el vídeo podemos apreciar a la cantante transitando a través de los filtros más utilizados de la red social. Además, aprovechó para promocionar la preventa del vinilo de "Red, Taylor’s Version", el segundo de sus discos que será remasterizado. Su lanzamiento está previsto para el 19 de noviembre del 2021.

Sigue leyendo…

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

AF