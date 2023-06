“The Eras Tour” es la gira de Taylor Swift con la que está causando un gran revuelo a nivel mundial porque a todas las ciudades en dónde se presenta ha logrado hacer "sold out", pues una de las cantantes con mayor reconocimiento a nivel mundial y porque ofrece un show con bastante calidad, a pesar de esto, varios fans han dicho no que no recuerdan gran parte del concierto después de que este termina.

“Si no hubiera tenido el video de 5 minutos que mi amigo me tomó amablemente mientras lo escuchaba, probablemente les hubiera dicho a todos que no sucedió”, dijo Jenna Tocatlian en un vídeo que compartió Time, donde se pueden ver testimonios de varios jóvenes que asistieron al concierto de Taylor; “La amnesia posterior al concierto es real”, agregó Jenna.

La amnesia post-concierto se puede generar por la excesiva emoción que puede generar una persona durante el show, que en el caso de Swift, tiene una duración de aproximadamente tres horas. La emoción generada se puede comparar con algunas situaciones de riesgo como persecuciones, por lo tanto, el cuerpo reacciona como si estuviera presenciando una situación estresante.

¿Qué ocurre con el cerebro cuándo hay mucho estrés?

La parte del cerebro responsable del procesamiento emocional, comienza a liberar norepinefrina, un neurotransmisor que ayuda a etiquetar los recuerdos con alta carga emocional, este proceso se complica cuando hay un estrés excesivo y puede empeorar aún más cuando hay presencia de alcohol o cafeína.

MF