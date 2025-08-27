El próximo 14 de septiembre, el Teatro Degollado será escenario del reestreno mundial de la zarzuela “El Orgullo de Jalisco”, del compositor español Federico Moreno Torroba, con la asistencia del tenor Plácido Domingo como invitado de honor. Esta obra, estrenada originalmente hace 78 años en el Teatro Arbeu de la Ciudad de México, fue interpretada por la madre de Plácido Domingo, Pepita Embil.

La mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera asumirá el rol de Cristina, mientras que el barítono Luis Ledesma dará vida al protagonista masculino, Paco Aldana. La puesta en escena fue posible gracias a un trabajo de rescate patrimonial impulsado por el Gobierno de Jalisco y la Secretaría de Cultura, que incluyó la localización y edición crítica de la partitura y libreto, realizada por Rooney Josué Hernández Villanueva, a partir del full score cedido por la familia de Moreno Torroba a la SGAE.

El secretario de Cultura de Jalisco, Gerardo Ascencio Rubio, destacó que la obra fusiona la tradición española con elementos del son jalisciense. Y celebró que esta función se realice en Guadalajara, ciudad que no fue sede del estreno original. La producción contó con la colaboración de Marcelo Pérez, fundador de Zarzuela por el Mundo, para concretar este montaje de gran envergadura.

El espectáculo reunirá a más de 130 artistas en escena, incluyendo 70 músicos de la Orquesta Sinfónica para la Escena de Jalisco y la Orquesta Típica del Estado, 50 integrantes del Estudio de Ópera de Jalisco, el Coro del Estado y el Coro del Tec de Monterrey, bajo la dirección musical de Allen Vladimir Gómez Ruiz, junto a 11 cantantes y actores. La dirección escénica está a cargo de Leopoldo Falcón, reconocido como “El Hombre Zarzuela de México”.

El reestreno, estructurado en tres actos, promete ser una celebración musical que entrelaza la elegancia lírica española con los aires populares mexicanos.

CT