Lunes, 25 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

El ritual de Mhoni Vidente para encontrar el amor que debes hacer antes de fin de agosto

La popular astróloga Mhoni Vidente reveló un sencillo ritual que ayuda a atraer el amor y eliminar la mala energía de tu vida

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Realiza el ritual de Mhoni Vidente para abrir los caminos del amor. FACEBOOK/MHONIVIDENTE

Realiza el ritual de Mhoni Vidente para abrir los caminos del amor. FACEBOOK/MHONIVIDENTE

El amor es uno de los sentimientos más complejos que puede experimentar el ser humano, ya que es intenso, explosivo e incierto. En un mundo tan grande y vasto como este, muchos optan por escapar de esta emoción, mientras otros tantos la anhelan.

Si este es tu caso, estás de suerte, pues la famosa astróloga Mhoni Vidente comparte un ritual fácil y sencillo que te ayudará a atraer todo lo que deseas en el ámbito romántico.

Te puede interesar: Mhoni Vidente: Cartas mágicas del tarot para cada signo del 26 al 31 de agosto

Septiembre está por llegar y este mes se rige por Virgo y Libra, dos signos que, además de ser determinados en cuestiones de amor, son pasionales y fieles. Aunque las traiciones y decepciones amorosas son más comunes de lo que crees, este tiempo es perfecto para manifestar un amor duradero.

Por eso aquí te explicamos, paso a paso, cómo realizar el ritual de Mhoni Vidente para abrir los caminos del amor y estar preparado para las vibras intensas que se aproximan en septiembre.

Materiales:

  • Incienso
  • Cerillos de madera
  • Un frasco de vidrio lleno de agua
  • Una copa de vidrio
  • Loción de Siete Machos (original)
  • Una veladora o sirio de siete colores
  • Un plato forrado con papel aluminio
  • Canela en polvo
  • Azúcar
  • Tequila, ron o mezcal
  • Siete monedas del mismo valor
  • Jabón Siete Machos o neutro

Instrucciones paso a paso:

  • Báñate con el jabón de Siete Machos o neutro.
  • Aplica la loción de Siete Machos en todo el cuerpo.
  • Repite este baño con la loción durante siete días.
  • Rocía la loción alrededor, agrega canela y azúcar en forma de círculo, y coloca las siete monedas.
  • Añade tequila, ron o mezcal a la veladora para potenciar el efecto.
  • Llena la copa de agua y añade la loción de Siete Machos.
  • Prende un incienso durante los siete días que dura el ritual.
  • Desparrama el agua de la vela por toda la casa para finalizar.

También puedes leer: Trucos de TikTok para que un video se vuelva viral

Una vez hecho esto, prepárate. Recuerda que nada entra a nuestra vida si nosotros no lo permitimos, así que mantén abierto tu corazón y tu mente… y algo podría suceder más rápido de lo que imaginas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *
XP

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones