Tania Rincón le sacará brillo a la pista en “Hoy”

Al ser considerada como una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana y con más de tres millones de seguidores en sus redes sociales, Tania Rincón se expresa con agradecimiento del respaldo que el público le brinda en cada proyecto y aconseja a los nuevos talentos a no desistir de sus sueños y aprovechar todas las plataformas de difusión si anhelan forjar una carrera ante las cámaras.

“Es lo maravilloso de las nuevas plataformas y redes sociales, que cualquiera ya puede hacer público su proyecto y puede exponer su talento. Cuando se me acercan estudiantes o quienes tienen aspiraciones de llegar a convertirse en comunicadores, siempre les digo que se involucren lo más rápido posible en lo que les interesa”.

Tania Rincón ya está más que lista para sorprender al público con sus mejores pasos de baile y será a partir de hoy lunes 19 de abril cuando la conductora debute en la primera emisión del reality “Las estrellas bailan en Hoy”, proyecto que la producción matutina -liderada por Andrea Rodríguez- estrenará con un elenco que sorprenderá a la audiencia.

“Estoy muy nerviosa y también motivada, porque esta carrera te permite enfrentar diferentes retos y ahora me toca bailar. Bailaba en las fiestas cuando se podía, era la primera que se paraba, pero ahora hacerlo de una manera tan profesional, de sentir el compromiso que tienes con el coreógrafo, con el equipo que diseña el vestuario, que todo salga perfecto, si te mete mucha presión”.

Tania Rincón se emociona ante el inicio de este proyecto que diariamente -durante el programa y a través del canal de Las Estrellas de Televisa- presentará a dos parejas de baile que semanalmente tendrán que enfrentar la eliminación hasta llegar a la gran final. La conductora señala que si bien habrá un jurado especializado en calificar a las duplas de bailarines, el público tendrá un voto decisivo para seleccionar a los ganadores.

“Esperemos que no nos avienten tantos jitomatazos, que entiendan que no somos bailarines profesionales, pero que lo hacemos por pasarla bien, por divertirnos, pero sobre todo por que la gente goce de nuestra participación, Van a tener la oportunidad de ver a mucha gente que no nos conocían bailando con tantos ritmos y cosas diferentes, va a estar buenísimo”.

La conductora -originaria de Michoacán-, recuerda que su relación con el baile no es nueva, pues durante su infancia estudio ballet clásico, lo que le permitió aprender y valorar la disciplina de la danza, y aunque progresivamente encamino su sueño hacia los medios de comunicación, Tania resalta que su amor por la música y el baile se mantiene intacto sin importar el género y propuesta sonora.

“Cuando era niña bailé ballet clásico durante muchos años, pero era muy mala, al momento en que el maestro montaba las coreografías se me olvidaban. Soy bailadora, me encanta bailar lo que me pongan, desde una quebradita, duranguense, salsa, de todo bailo, pero de eso a que sea buena bailarina pues no, yo lo gozo, pero ese es el reto, salir de mi zona de confort y hacer algo a lo cual no estoy tan acostumbrada”.

Tania, quien recientemente se sumó temporalmente a la conducción de “Hoy”, detalla que regresar al foro de grabación ha sido una experiencia particular ahora que se ha enfocado en los ensayos y conocer poco a poco a las demás estrellas que competirán en el concurso de baile y en el que destacan personalidades como el luchador profesional “Tinieblas Jr.”, Carlos Bonavides, Michell Vieth y Mariana Echeverría, por ejemplo.

