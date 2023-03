Tania Rincón se dijo tranquila y feliz con la decisión de separarse de su esposo Daniel Pérez, con quien llevaba 11 años de casada y 16 de relación sentimental, además de dos hijos Patricio y Amelia, pero durante la emisión de "Hoy" no pudo contener las lágrimas al hablar del tema.

La pareja anunció la noticia a través de un comunicado en común, en el que sin detallar la causa, informaron que desde enero estaban separados como pareja y que seguirían juntos como familia. "Siempre nuestras redes han sido nuestro aliado para platicarles noticias o lo que ocurre en nuestro día a día. Hoy queremos compartirles Dani y yo que desde el pasado mes de enero decidimos separarnos y poner fin a nuestra relación como pareja. Esta decisión la tomamos desde nuestro profundo amor y entendiendo que siempre nos tendremos el uno al otro. Tenemos y seguiremos formando una hermosa familia. Agradecemos el cariño y apoyo de nuestra familia y amigos en este momento de transición", se lee.

La mañana de este miércoles en el programa "Hoy", la conductora agradeció el apoyo de sus compañeros, a quienes calificó como familia, y visiblemente afectada, no pudo contener las lágrimas al hablar de su separación, pues dijo, se casó con la idea de que sería para siempre. Admitió que está llevando un amistoso proceso de separación con Dani, proceso en el que primero hubo enojo, frustración, y muchas horas de terapia; compartió que el domingo Dani se fue de la casa y fueron a conocer, como familia, su nuevo hogar, un departamento.

En una reciente entrevista con Yordi Rosado, en enero, Tania Rincón recordó que conoció a su esposo cuando trabajaba para Fox, los presentaron, y aunque en un principio la cosa "no pegó", lo hablaron y dejaron que las cosas fluyeran, y desde entonces no se soltaron. Relató que de las cosas que más le gustaron de Dani, fue que no tuviera concesiones especiales con ella por el hecho de que salía en la televisión, al contrario, eso le daba estabilidad y seguridad; además, el que fueran de polos totalmente opuestos ayudó mucho a que la relación prosperara, pues él no está relacionado con el medio del espectáculo.

"Era un tipo muy seguro, resolvía los conflictos de una manera diferente, era muy centrado, yo muy gritona, siempre quería tener la razón, me encantaba que me rogaran, que me persiguieran; como historia de drama", relató Tania en esa entrevista de hace apenas unas semanas. Confesó que así como habían vivido muchos buenos momentos, también los malos habían sido varios, pero que hasta ese momento les habían encontrado solución. Admitió que se dieron la oportunidad de que ambos hicieran cosas diferentes por separado para nutrir la relación, lo cual había ayudado demasiado a reinventarse.

"Después de 16 años juntos claro que se te acaba el tema de conversación, se te acaba y se desgasta", consideró en aquel momento. En redes sociales, ambos han compartido momentos de su historia de amor, incluidos sus aniversarios y los cumpleaños de sus pequeños hijos.

