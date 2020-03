Tania Niebla habla “Sin miedo a la verdad”

Hace unos días fue el estreno de la tercera temporada de la serie “Sin miedo a la verdad”, producción de Rubén Galindo que se vio envuelta en la tragedia luego de que dos de sus actores fallecieran mientras se realizaban unas escenas de acción.

En esta proyección participa Tania Niebla, quien interpreta a “Bere”, una de las protagonistas de la trama, quien en entrevista habla sobre los retos que vienen para esta nueva entrega donde habrá más acción y aventura.

“Estamos muy felices trabajando arduamente para la entrega de esta tercera temporada, afortunadamente por la respuesta del público nos extendemos 40 capítulos y estamos muy felices, desde los primeros meses de grabación —desde octubre del año pasado— hemos entregado todo. Esta nueva temporada viene con un giro en las historias, porque nos enfocamos y nos metemos en las historias de familia de todos los personajes”.

Ella interpreta a “Bere” y el público verá en cuanto a su personaje, qué significa amar incondicionalmente a un justiciero: “Siempre lo comparo con el amor que las familias le tienen a los policías buenos en México, pero que también saben que estos se arriesgan mucho. En esta tercera temporada veremos mucho estas cuestiones y exploraremos el triángulo amoroso que hay entre ‘Loera’, ‘Manu’ y ‘Bere’. Los personajes vienen recargados; también, se verá lo de la mafia del poder”.

A semanas del accidente

Sobre las medidas de seguridad que se tomaron en torno a las grabaciones después del accidente donde perdieron la vida los actores Jorge Navarro Sánchez y Luis Gerardo Rivera, destaca Tania que sí se reforzaron, pero desde su experiencia particular, desde que ha sido parte del proyecto, la seguridad para todo el equipo de producción desde el día uno ha sido primordial.

“Mi experiencia personal desde la primera temporada, es que la producción a mí, al menos como actriz, me ha cuidado muchísimo, nos rodeamos de muchísimos profesionales y de equipo de seguridad. Los técnicos y los productores nos han brindado apoyo en ese tema desde el primer día, no solo desde el incidente”, señala la actriz.

“Desde mi experiencia personal siempre he estado rodeada de personas muy profesionales tanto en escenas de riesgo como en las que no son. Al final, siempre extremamos precauciones (lo que pasó) es un hecho lamentable del cual a mí no me gustaría hacer declaraciones porque yo no estuve presente y por prudencia a las familias sobre todo”.

Señala Tania que el proyecto es una serie de acción por lo que el tema de seguridad será latente siempre, “si tenemos alguna duda o cuestión siempre les preguntamos a los stunts, a los armeros; incluso, a los directores. Entonces, la seguridad se ha extremado, estamos un poquito más alerta”, finaliza, y reitera que “Sin miedo a la verdad” es un proyecto muy profesional.

¿De qué va esta nueva serie?

Esta serie presenta a la historia de “Manu” (Álex Perea), un héroe cibernético que tiene un Videoblog, el cual utilizada de manera anónima bajo el seudónimo de “Gus”, para proteger a todos los que han sido víctimas alguna injusticia.

Toma nota

“Sin miedo a la verdad”, de lunes a viernes, por Las Estrellas de Televisa, a las 21:30 horas.