Tania Morales es Miss Jalisco 2018

El fin de semana pasado el Pueblo Mágico Mazamitla, se realizó la final del certamen Miss Jalisco 2018, donde Tania Morales de 21 años se convirtió en la nueva reina de este certamen de belleza, la joven representó al municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos y ahora se preparará para concursar a nivel nacional para obtener la corona de Miss México, concurso de belleza que hace vinculo a nivel internacional con Miss World.

Aunque la realización de la final estaba prevista hacia las 20:00 horas, las fallas técnicas y las complicaciones del clima retrasaron el evento por varias horas. Estaba confirmada la presencia de Samo para amenizar la velada, pero según los organizadores, éste canceló por la tarde. Pese a la velada fría que hacia mella en los asistentes, este no impidió que el ánimo de las familias de las 13 finalistas estuviera al tope para apoyarlas y conocer quién sería la afortunada en portar con orgullo la corona de Miss Jalisco 2018.

Tania Morales, conmovida hasta las lágrimas, dijo sentirse muy afortunada con el triunfo y que éste representaba para ella un sueño hecho realidad. “Estoy muy contenta, estoy feliz porque tuve mucho que batallar, pero es un sueño que yo tenía desde pequeña, no me la creo, me pusieron la corona y fue lo más feliz de mi vida, marcará mi vida este momento. Gracias a todas las personas que confiaron en mí y agradezco todo el apoyo a otras personas que no conocía, pero que sucedió (que las conociera) aquí. Estoy muy contenta porque todo lo que hice fue un sacrificio muy grande y aquí se demostró”.

Tania explica que cuando se refiere a que el sacrificio estuvo presente para llegar a donde está, es porque al no ser de la Zona Metropolitana de Guadalajara, tenía que desplazarse a la ciudad en horarios más temprano que el resto de sus compañeras. “Yo soy de Ixtlahuacán y tenía que ir a Guadalajara en camión, me tenía que levantar muy temprano, tenía que tomar dos horas antes de mi tiempo, si me citaban a las 07:00, yo me levantaba a las 05:00. Entonces, sí fue un sacrificio”.

Dentro del certamen Miss Jalisco hubo varios retos a desarrollar, uno de ellos llamado “Belleza con propósito” donde cada participante tenía que trabajar por una causa social, en el caso de Tania, éste se trataba de ayudar a una casa de ancianos, “para (combatir) la soledad, porque son abandonados, ellos siguen siendo personas muy interesantes y valiosas que necesitan talleres, visitas y mucha atención para que no se sientan solos, porque el ambiente de un asilo, es muy difícil”.

Trabajo arduo

Tania señala que lo que viene ahora es trabajar en conjunto con la organización sobre las nuevas etapas que vendrán, “yo estoy dispuesta a trabajar día y noche, fines de semana, porque de verdad esto es algo que a mí me gusta y no le veo ningún impedimento”. La joven estudió Cosmetología, tiene un negocio propio, recién cumplió 21 años, los celebró con la organización.

Tania antes de ganar la corona de Miss Jalisco, también se desempeñaba como modelo, tiene más de tres años ejerciendo esta profesión, de hecho participó en 2016 en una editorial de moda para EL INFORMADOR utilizando piezas de las marcas jaliscienses Aviesc y Mosma Moda. Durante la velada y previo a saberse ganadora, Morales ganó los retos de “Top Model” y “Belleza de playa”.

El recuento de la final

Como primera finalista quedó Nancy Torres de Zacoalco de Torres y Jimena Ávila de La Huerta como segunda finalista, quien además, ganó el reto de cultura general. En el top cinco, junto con Tania -la ganadora- y Nancy y Jimena, también estuvieron María Vargas de Zapopan, quien obtuvo el premio de automaquillaje y fotogenia, y Fernanda Barragán de Tuxpan, quien ganó los retos de inglés y de deportes.

Las otras concursantes que se quedaron a un paso de alcanzar su sueño fueron Guadalupe Sandoval de Tonalá, quien ganó el reto de “Belleza con propósito” sobre defender la labor de las tradiciones, la cultura y las artesanías de Jalisco. Verónica Morones de Guadalajara, ella ganó como Miss Simpatía; Diana de Anda de San Juan de los Lagos, quien ganó el reto multimedia; Citlalli Espinoza quien obtuvo el empate con Tania en el reto “Top Model”, así también estuvieron participando, Grettel Rubio de Tequila, Laisha Rodríguez de Amatitán, Aile Ibarra de Chapala y Brenda González de Tlajomulco. Los conductores del evento fueron Diego Garci, Mister Supranational 2016 y Yoana Gutiérrez, Miss México Grand 2017.