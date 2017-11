Tamara Vallarta, al filo del drama

Es bien sabido que las redes se están apoderando no sólo de nuestras computadoras y smartphones, sino también de las televisiones, pues cada vez son más las personas que prefieren suscribirse a una plataforma de entretenimiento donde puedan ver series y películas a la hora que gusten, que contratar servicio de televisión de paga. La actriz Tamara Vallarta es consciente de este alcance que está logrando el internet, por lo que se siente muy orgullosa de formar parte de la nueva forma de consumir el entretenimiento con la serie “Descanse en paz”.

En entrevista con Vallarta, nos cuenta los detalles de dicho proyecto, el cual la tiene muy contenta porque “al fin mis amigos de otros países van a poder verme trabajando”, ya que, la serie se estrenará el 15 de diciembre vía Cultura Colectiva (www.culturacolectiva.com), “es un proyecto que están haciendo para realizar entretenimiento junto con Argos y la productora Camila Ibarra, quien tiene ideas súper ocurrentes, es un proyecto que busca unir el talento y trabajo de jóvenes, y atraer al público de esa edad, por esto se lanza en internet”.

La trama aborda la historia de “Pedro”, dueño de una funeraria, cuando se entera que tiene cáncer, por lo que decide heredarle el negocio a su sobrina favorita que es “Victoria”, personaje que interpreta Tamara. “Es una comedia negra. Todo lo que sucede en la serie habla mucho de la relación con la muerte, la diferencia que pasa en la vida cuando la muerte es algo cercano a uno”.

La serie tendrá 10 capítulos cortos, y surge después de la creación de otras series por dicha cadena cibernética, han lanzado “Hotel Victoria”, con cinco millones de views, “Top 10” y en diciembre “Descanse en paz”, serie que Tamara ha disfrutado bastante durante su grabación, pues su personaje le encanta.

“Interpretar a Victoria fue muy divertido, ella es una chica que se salió de su tercera carrera de universidad porque no sabe lo que quiere, pero sabe que le espera algo enorme, entonces, al salirse de la carrera sus padres le dejan de dar apoyo económico, por lo que no sabe cómo pagar la renta y ni qué hacer, así que acepta el negocio de la funeraria, aunque no tiene muchas ganas de estar ahí. Además, no tiene un grupo social cercano, ella es muy emocional y sensible, pero con máscaras para que nadie la lastime, creo que en eso nos podemos identificar”.

Retroceso a principios del siglo XX

Actualmente, Tamara Vallarta se encuentra grabando la serie “La Bandida”, la cual se espera sea lanzada en marzo por TV Azteca. Este programa “tiene tres etapas distintas la teleserie: la revolución, los años 20, y los 30 y 40. Trata de una mujer que peleó en la revolución, llevó alcohol a Estados Unidos durante su prohibición, abrió un prostíbulo muy famoso en México. Mi personaje es Esperanza, es familiar de la bandida, ella es muy tímida y su padre la quiere casar, pero ella no sabe ni como dirigir la palabra a alguien. Es muy linda, muy ñoña, y la serie está divertidísima”.