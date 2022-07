TV Azteca: ¿Rocío Sánchez Azuara prevé el fin de su reinado en la TV?

El regreso a los talk show de TV Azteca parece que no fue tan exitoso para Rocío Sánchez Azuara.

La conductora potosina, puede presumir de ser la única en tener al mismo tiempo, el protagónico en tres televisoras nacionales.

Aunque actualmente los únicos originales son los que se producen en "Acércate a Rocío"; la presentadora tuvo shows en Imagen Televisión y Televisa.

Sin embargo, los números de la audiencia no son tan altos como a inicios de los noventa cuando Sánchez Azuara era figura.

Y la crisis por el rating y su reinado en los talk shows se agrava por la imagen fresca de Gaby Crassus.

La venezolana se sumó a Imagen para suplir a Laura Bozzo, quien permanece en La Casa de los Famosos 2.

Entre los fans de este tipo de producciones se ve con buenos ojos el arribo de la periodista, quien en esta faceta se muestra con más soltura y explotando otros talentos que nunca había demostrado en la televisión.

Los primeros comentarios en redes sociales sobre el desempeño de Crassus en su programa "Asuntos de familia", son favorables.

Consideran que en la tele ya está muy gastada la fórmula de los talk show, pero la apuesta de Gaby Crassus es interesante, desde su contenido y hasta en la moda.

Gaby Crassus gana fuerza en la TV

"Demostró que las mujeres maduras también pueden llevar tonos llamativos para lucir juveniles, sin perder la formalidad y elegancia"

El principal comentario es que Crassus tiene outfits muy atinados, por lo que admiran a Gaby por lucir looks muy juveniles para mujeres maduras.

Al igual que Rocío Sánchez Azuara, Gaby apareció por primera vez en la televisión de México en un programa de noticias rojas.

Además, vivió uno de los momentos más difíciles de su vida en 2021, pues su esposo Rodrigo Mejía, murió a causa del Covid-19, dejándola con dos hijos, a los cuales ha sacado adelante gracias a su trabajo en la televisión.

Polemica en acción para Rocío Sánchez Azuara

Al parecer sus seguidores se mostraron decepcionados por ver una situación deshonesta de parte de la producción de "Acércate a Rocío".

La señalaron de reciclar panelistas y lo peor de contratar actores para presentar un montaje.

Afirman que defraudan y engañan a los televidentes al no presentar a personas reales y querer dar un show con malos actores.

Los que presentaron las supuestas pruebas de la situación hace años fueron Elisa Beristain y Javier Ceriani.

En su emisión de "Chisme No Like", revelaron que Sánchez contrata a las personas para que participen en su programa y finjan situaciones que en realidad no están experimentando.

Contrario a lo que declaró Rocío Sánchez Azuara , quien dijo que presentaría temas reales con invitados verídicos y casos sustanciales.

PC