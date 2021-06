Sylvia Pasquel se muda al “Barrio norte” de Netflix

Con toda una trayectoria en la industria del entretenimiento, la actriz y productora Sylvia Pasquel ha tomado un segundo aire en su carrera, y no es que se haya ido, sino que ha tomado nuevos retos para su carrera que la conectan con las generaciones actuales, que buscan historias más reales con las que exista una identificación; por ejemplo, su reciente trabajo que se puede ver en los cines de todo el país, “El diablo entre las piernas”, cinta de Arturo Ripstein, donde se tocan temáticas como el deseo sexual en la plenitud de la edad y los celos.

En entrevista, comparte Sylvia que está contenta con los resultados de la película, gracias también al arduo trabajo de la productora Mónica Lozano: “El pasado mes de mayo fue muy afortunado para mí en el sentido de que se dieron muchas cosas, de proyectos y de planes que se venían de alguna manera desarrollando. Por ejemplo, el 5 se estrenó la película que hice con el gran maestro Arturo Ripstein, ‘El diablo entre las piernas’”.

Y como Sylvia es una mujer muy productiva que no se sienta a que le lleguen los proyectos, sino que va a buscarlos, ahora mismo está promoviendo el relanzamiento de su único disco como solista, un material homónimo bajo los sonidos rancheros que publicó de manera independiente en 1980 y que ahora lo ha sacado del baúl de los recuerdos para compartirlo en plataformas digitales.

El álbum está remasterizado y ya ha publicado dos piezas, “Se me olvidó que te olvidé” y “Por mi orgullo”, durante este mes de junio el material se publicará en su totalidad. Cuenta que la iniciativa fue de su hija Stephanie Salas, quien la motivó a compartirle este proyecto a sus fans.

“Yo tenía mi disco guardado, y mi hija que es una ‘chucha cuerera’ de las plataformas digitales, me empezó a decir que debería subirlo a las plataformas, que la gente que me sigue debería conocer este material. Me estuvo hablando e insistiendo y le dije que yo lo hacía, siempre y cuando se asociara conmigo, y así lo hicimos, me ayudó a conseguir a quién subiera el disco a las plataformas, firmamos los contratos y los permisos, se le dio una ‘chaineada’ a la portada del disco y se le dio también una masterizada, todo se lo llevó a mi manager, Stephanie Salas” (risas).

Sobre si le interesa retomar el tema de la música, recuerda que en aquellos años todo fue de manera independiente y los procesos se volvían más complicados por no tener una disquera; sin embargo, ahora que el internet y las plataformas forman un papel primordial en estos temas, primero verá cómo recibe la gente este disco reeditado y entonces podría tomar una decisión de hacer algún cover.

En Netflix y en Azteca

Sylvia también es parte de dos proyectos televisivos, como la serie “Barrio norte”, producida por Netflix donde comparte créditos con Benny Emmanuel; de hecho, ella hace de su abuela: “Yo creo que se estará estrenando a finales de año, de agosto en adelante. Trata de las familias que roban coches, venden las partes y hacen arrancones clandestinos. Yo soy la abuelita de Benny. Nosotros somos los dueños de un taller, mi padre es el que lo montó, es como un patriarca en la colonia”, explica que este personaje sufre un accidente y le deja el negocio a uno de los hijos de ella, que también tiene un accidente y pasa a estar a cargo de otro hijo que comienza a hacer malos manejos y terminan perdiendo todo. “Yo tengo que salir corriendo a Monterrey y después de un tiempo tengo que regresar a México porque mi nieto se mete en problemas en los arrancones allá, y volvemos al ‘Barrio norte'''.

La actriz también participa en un capítulo de la serie “24 horas para morir”, que se transmitirá por Azteca Siete, esperan en el tercer trimestre del año. “Cada capítulo es una historia diferente, la única liga que hay ahí es el personaje de la muerte. Está padre mi historia, muy romántica”. En este proyecto comparte créditos con el tapatío Gabo Ornelas, donde hace de su abuela; “con todos los que tuve la oportunidad de trabajar fueron muy lindos y muy cariñosos, hubo un muy buen ambiente”, finaliza.