“El diablo entre las piernas”, la crudeza de las pasiones

Retratar la vejez de una forma realista y romper los mitos de que todos los adultos mayores viven en calma y satisfacción por sus días pasados, es parte del planteamiento con el que la guionista Paz Alicia Garciadiego comenzó a escribir “El diablo entre las piernas”, proyecto personal que al caer en las manos del cineasta Arturo Ripstein se transformó en una película donde la crudeza del amor y el paso de los años son un arma de doble filo.

Previo a que este filme llegue a las salas mexicanas, el 6 de mayo, Paz Garciadiego y Ripstein ofrecieron una rueda de prensa en la que hablaron de las motivaciones que los llevaron a formular esta trama filmada en blanco y negro.

La cinta protagonizada por Sylvia Pasquel, Alejandro Suárez, Patricia Reyes Spíndola, Daniel Giménez Cacho y Greta Cervantes, es considerada por el propio Ripstein como uno de los proyectos más importantes en su carrera, ante la complejidad de desarrollar una historia que intenta ser un retrato vivo sobre la decadencia emocional, la frustración y los deseos reprimidos.

“Esta película habla de nosotros, de una generación que, de alguna manera, vista desde otras edades, pareciera que ya somos insensibles, que no tenemos emociones, libido, que no tenemos ganas. Se nos ve como esos viejitos en la mecedora que están frente al televisor viendo pasar sus días. Estos personajes están vivos, tienen ganas, deseos, se ven inmersos en una situación muy violenta”, añadió la actriz Sylvia Pasquel.

Paz Garciadiego resaltó que esta historia, enfocada en “Beatriz” (Sylvia Pasquel) y el violento amor que ha vivido, surgió de una reflexión personal al verse diferente ante el espejo y pensar cómo su generación ha experimentado la sexualidad y el miedo a la soledad, cuando se llega a una etapa adulta en la que existe el prejuicio que no es tan fácil romper con las ataduras emocionales del pasado.

“Lo que distingue a esta película, respecto a otras de adulto mayores, es que están tratados en la integridad de su humanidad, no están tratados como viejos que están al margen de las emociones que alguna vez tuvieron (…) es una película en que por primera vez me pongo a mí y a mis coetáneos en primer plano, aunque no es autobiográfica, sí me reflejo un poco”, destacó Paz Garciadiego.

Sylvia Pasquel compartió que “El diablo entre las piernas” significó un reto mayúsculo en su carrera al tener que encarnar a una mujer que ha vivido reprimida y con una falsa idea del amor, de que los celos son una máxima expresión de amor aunque esto implique violencia y abandono emocional.

La fotografía realiza por Alejandro Cantú funge como un personaje más a consideración de Ripstein, quien a través de un lenguaje visual en blanco y negro busca retratar con fidelidad la crudeza de las pasiones: “El blanco y negro de alguna forma elimina lo circunstancial. El color hace que el cine se parezca mucho a la realidad, pero el blanco y negro es la antípoda, es más real que lo real”, finaliza.