Luego de varios años de alejarse de los escenarios, para dedicarse de lleno a su faceta empresarial y como actriz, la cantante barbadense Rihanna apareció de manera oficial este domingo al protagonizar el Halftime Show del Super Bowl LVII donde se disputan el triunfo Kansas City contra Philadelphia desde el State Farm Stadium de Arizona.

La cantante lució un atuendo rojo de corte deportivo y un top de textura plastificada, lucía un vientre abultado, ha trascendido que está embarazada de nueva cuenta, de hecho recientemente se convirtió en madre.

Su cuerpo de bailarines lució un atuendo similar en tono blanco y su banda musical vistió de negro, la apuesta visual también se rigió por los mismos colores. La diferencia con respecto a otros espectáculos del Medio Tiempo es que Rihanna apostó por plataformas que fueron elevadas en las alturas, donde realizó la mayor parte de su performance. No tuvo invitados musicales.

La también actriz y empresaria abrió su show con el tema “Bitch Better Have My Money”, donde también dio paso a otros temas como “Only Girl” y “We Found Love”. Además, a diferencia de otros compañeros que han presentado su espectáculo, Rihanna se apoyó en su cuerpo de bailarines y en lo monumental que se veían las plataformas para mantenerse ella más estática en el escenario, no hubo mucha coreografía de su parte.

Otros temas que también no podían faltar en su repertorio, fueron “Rude Boy”, “Work” y “Pour It Up”, al finalizar este tema, uno de los bailarines, le acercó maquillaje de su marca de cosméticos para “retocarse” el rostro. Luego, hacia el acto final, la estrella se elevó por los aires, ya sin sus bailarines y se puso una chamarra acolchada de gran extensión, fue el único elemento extra que portó como vestuario. Cerró su participación con “Umbrella” y “Diamonds”.

