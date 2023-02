Luego de siete años sin subir a un escenario, la cantante Rihanna regresó a pisar uno y lo hizo de una manera espectacular, nada más y nada menos que en la edición 57 del Super Bowl en el juego de Kansas City vs Philadelphia, en donde puso a bailar y cantar a todos los espectadores.

En tan solo 13 minutos, Rihanna logró llevarse las miradas de todos con un grandioso show, en donde interpretó sus mejores éxitos de toda su carrera la cual comenzó en el 2005.

Rihhana comenzó con el tema de "Bitch Better Have My Money" en un plataforma elevada, continuó con "Where have you been", para después seguir con "Only Girl" y "We Foud Love" mientras descendía de la plataforma.

La cantante de 34 años, quien acaba de ser mamá, cantó otros temas como "Rude Boy", "Work", “Pour It Up”, “Umbrella” y “Diamonds”.

Tras la presentación, los memes en redes sociales no pudieron faltar y los usuarios inmediatamente hicieron de las suyas.

Exclusive recap of Rihanna’s Super Bowl Halftime performance #Rihanna pic.twitter.com/Id6wMn5NGv — Gay AF Memes (@_gayAFmemes) February 13, 2023

MF