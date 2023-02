Aunque los ojos y oídos de todos están enfocados en el medio tiempo del Super Bowl 2023, en el que el centro de atención será el espectáculo de Rihanna, también estará presente en el partido un cantante que interpretará el himno nacional de Estados Unidos antes de que inicie el encuentro.

Se trata del cantante de country, Chris Stapleton, aunque eso no es todo. Junto a él aparecerá el actor de la película 'CODA', Troy Kotsur, quien interpretará el himno nacional en lenguaje de señas.

Babyface, 12 veces ganador del Grammy, por su parte, entonará "America The Beautiful", mientras que la actriz ganadora del Emmy, Sheryl Lee Ralph entonará "Lift Every Voice and Sing".

El Super Bowl 2023 será este domingo 12 de febrero a las 17:30 horas tiempo del centro de México. En el partido se enfrentarán los Kansas City Chiefs, que rompieron una sequía de 50 años sin ganar el trofeo Vince Lombardi en 2020, y aspiran a mejorar su palmarés; del otro lado, los Philadelphia Eagles, que arrasaron a los San Francisco 49ers por 31-7 y ganaron el primer boleto a la final de la NFL, perseguirán el segundo título de su historia, tras el obtenido en 2018.

POR SI TE INTERESA: ¿Dónde ver el Super Bowl 2023 EN VIVO?

OF