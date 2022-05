Todo un fin de semana para ver los primeros 7 episodios de la cuarta temporada de "Stranger Things" en Netflix y los fans ya están esperando la segunda parte para saber más respuestas del "upside down" y el origen de los poderes de "Once".

De acuerdo a lo anunciado por los hermanos Duffer creadores de "Stranger Things" para Netflix, el volumen 2, estará disponible en la plataforma el próximo 1 de julio.

Además de esta nueva tanda de episodios, Netflix ya está preparando la quinta temporada de "Stranger Things", que será la conclusión "épica" de la historia, según adelantaron los creadores. "Es como siempre lo hemos imaginado".

"Cuatro no serán suficientes, cada vez que estamos más cerca de la épica conclusión", agregaron Matt y Ross.

En la cuarta temporada, han pasado seis meses desde la batalla de "Starcourt", que dejó al pueblo de Hawkins sumido en el terror y la destrucción, los jóvenes protagonistas continúan sus vidas separados lidiando con las consecuencias, e intentan ser unos adolescentes comunes, pero no será así.

En este momento tan vulnerable, surge una nueva y horripilante amenaza sobrenatural que presenta un misterio truculento: si logran resolverlo, podrían poner fin a los horrores del Otro Lado.

