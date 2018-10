Stevie Nicks y Radiohead, entre los candidatos al Salón de la Fama del Rock

El Salón de la Fama del Rock and Roll anunció a sus 19 artistas nominados para aspirar a ese preciado lugar entre las leyendas de la música, el principal requisito, según la página oficial, es haber publicado un disco hace más de 25 años.

Stevie Nicks, quien ya ha entrado al Salón de la Fama del Rock and Roll como cantante de Fleetwood Mac, fue nominada al panteón musical por primera vez como solista el martes.

Compitiendo con Nicks, de 70 años, hubo otros nominados por primera vez, incluidos los rockeros ingleses de la década de 1970 Roxy Music, el grupo de heavy metal Def Leppard, el cantautor estadounidense John Prine, y su compatriota el cantante, el grupo Radiohead y el músico experimental Todd Rundgren.



Nicks comenzó su carrera como solista en 1981, cuando todavía integraba Fleetwood Mac, cuyo álbum "Rumours" se posicionó como el 50° más vendido de todos los tiempos. Desde entonces, ha lanzado ocho álbumes de estudio y ha alcanzado ventas de volúmenes masivos.

Los candidatos son Bon Jovi , Kate Bush, The Cars, Depeche Mode , Dire Straits, Eurythmics, J. Geils Band, Judas Priest, LL Cool J, The MC5, The Meters, Moody Blues, Radiohead , Rage Against the Machine, Rufus featuring Chaka Khan, Nina Simone, Sister Rosetta Tharpe, Link Wray y The Zombies.

A los ganadores se elegirán por medio de una votación online de los fans y por un organismo internacional de más de 900 artistas, historiadores y miembros de la industria de la música a quienes se les pide considerar la influencia musical, innovación y extensión de la carrera. Para que el próximo diciembre se haga público quien se llevará el reconocimiento.

AC