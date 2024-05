Star Wars Day 2024: Estas son las actividades que habrá en Guadalajara

Guadalajara se alista con eventos culturales y de entretenimiento este próximo sábado cuatro de mayo para el denominado Star Wars Day 2024.

Desde conciertos y proyecciones en la pantalla grande de tus películas favoritas de la popular saga de Star Wars es como podrás disfrutar ese día, por ello aquí te contamos todas las actividades que habrá en Guadalajara con relación a este mundo galáctico.

Concierto y proyección

La Secretaría de Cultura de Jalisco anunció que el próximo sábado 4 de mayo se proyectará la película “Star Wars: Episodio V, El imperio contraataca” con música totalmente en vivo a cargo de la Banda de Música del Estado de Jalisco.

La proyección se realizará en el Jardín Agustín de la Rivera, frente a Prepa 1, en la Zona Centro, Guadalajara, Jalisco a las 19:30 horas, la entrada es totalmente gratuita.

Reestreno en los cines

Tanto Cinepolis como la Cineteca FICG se suman al Star Wars Day y tendrán el reestreno en la pantalla grande de “Star Wars: Episodio I - La Amenaza Fantasma” te recomendamos revisar sus respectivas páginas para consultar los distintos horarios de las funciones que tendrán.

Convención de clubes

Habrá un evento promocional de los miembros de los clubes oficiales Legion 501 y la Rebel Legion de 14:00 a 18:00 horas el sábado 4 de mayo en la Lego Store de Plaza Galerías.

Concierto Galáctico en Palcco, Zapopan

En el Teatro José Pablo Moncayo, se albergará el Concierto Galáctico con más de 70 músicos en escena, quienes tocarán la música del compositor John Williams, quien creo la música de la legendaria saga de Star Wars . Las canciones serán interpretadas por la Camerata Opus 11.

Su ubicación es: Av. Central Guillermo González Camarena 375, Poniente, 45136 Zapopan, Jal., México. Puedes consultar los precios en este enlace, habrá dos funciones, la primera a las 17:00 horas y la segunda a las 20:30 horas.

 

Cabe destacar que el 4 de mayo se celebra el conocido Día de Star Wars, debido a que algunos fanáticos de la saga se dieron cuenta de que existe una similitud entre como suena “May the force with you” que en español es “Que la fuerza te acompañe” y “may the Fourth” que su traducción es “cuatro de mayo”.

