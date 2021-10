La serie No fue mi culpa México estrenó su temporada el pasado 17 de septiembre en Star+ y ha tenido una notable aceptación, la cual consta de 10 episodios, en los que una mujer enfrentará la peor tragedia de su vida, cuando su hermana menor desaparece sin dejar rastro. Dos años más tarde, encuentran su cadáver, y desde ese momento, no descansará hasta saber la verdad. En su camino, descubrirá que forma parte de las estadísticas de un país, que no logra controlar los feminicidios, además de que puede ayudar a otros y que su hermana ha dejado una importante herencia que podría devolverle la fe.

Cada episodio es un caso diferente, basado en casos reales, sin dejar de lado la historia central.

Y para dar vida a esta nueva producción, realizada totalmente en México, se conformó un gran equipo de talentosas directoras, investigadoras y compositoras, quienes aportaron su visión sensible y personal a esta serie dramática.

Es dirigida por Lorena Pérez Ríos, Lucía Gaja y Julia Rivero, tres realizadoras que se comprometieron con las conmovedoras historias que realata la serie.

Lorena Pérez Ríos ha dirigido obras de teatro como Monólogos de la vagina, Bésame Mucho y Visitando al señor Green; series como Médicos: Líneas de vida y la telenovela Para volver a amar.

Para Lucía Gajá la produccion está alineada con sus temas de interés, pues ha dirigido documentales y docu-series relacionados con injusticias sociales como Héroes Cotidianos, Batallas Íntimas, el documental Mi vida adentro.

Julia Rivero es reconocida por sus investigaciones y asesoría en culturas índigenas para proyectos audiovisuales. Codirigió episodios de la miniserie Malinche, un año después fue supervisora del set de la serie Hernán, dedicada al conquistador Hernán Cortés.

El equipo de directoras sumó la visión de la directora de fotografía Ximena Amann, reconocida por su trabajo en Los días más oscuros de nosotras, Abrir la tierra y ¡Ánimo Juventud!, que recientemente se estrenó en las salas de cine comerciales.

Detrás de las historias reflejadas en la pantalla, están las guionistas de esta historia que son Ana María Parra Vázquez, Emi Salde, Alicia Flores y Dariela Pérez.

Ellas tomaron cada caso verídico usado de inspiración en la serie, con delicadeza, investigación y respeto, dando vida a 10 episodios de ficción.

El proceso de escritura de guiones fue liderado por Ana María Parra Vázquez como jefa de desarrollo de BTF Media, un rol que suma se experiencia como libretista y adaptadora de contenido audiovisual en distintos países de América Latina. Mientras el proceso de investigación para el contenido audiovisual estuvo a cargo de Alicia Flores.

El espíritu sonoro creado por las gemelas Josefa y Esperanza de Velasco, dos de las compositoras y arreglistas más prestigiosas de México, reconocidas por dirigir las orquestas sinfónicas de diferentes ciudades del pais y sus colaboraciones con artistas internacionales así como su participacion en varias bandas sonoras de películas.

Las composiciones creadas para No fue mi culpa están interpretadas por la Orquesta Sinfónica Sororidad, integrada por 80 mujeres artistas.

Sin duda, un gran equipo femenino que aporta toda su experiencia a esta serie de Star Original Productions, que desde la ficción relata historias de violencia de género.

Ésta sera la primera versión a estrenarse en Star+, ya que próximamente se anunciarán las fechas de estreno de No fue mi culpa Colombia y No fue mi culpa Brasil.

Star+ es una plataforma de streaming de entretenimiento en general y deportes lanzado el 31 de agosto de 2021 en América Latina, complementario pero independiente al servicio de Disney+, que tendrá estrenos de series de televisión, películas, streaming de deportes en vivo desde ESPN. Además de contar con programación original exclusiva de la marca, junto con producciones regionales de Latinoamérica.

