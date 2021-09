El Centro de Guadalajara es locación de la nueva serie de Star+, "Centauro del Norte", trama que desarrollará la vida de una de las figuras más emblemáticas de la historia mexicana: Pancho Villa.

Esta producción de BTF Media, empresa que ha desarrollado proyectos como "La muchacha que limpia", "No fue mi culpa: México" y "El secreto de Selena", ha estado desarrollándose en otros municipios de Jalisco como Ameca y Magdalena.

Si bien varios usuarios de redes sociales han publicado videos e imágenes de la serie, que según "Ventaneando", constará de 10 capítulos de una hora, de momento no se ha visto quién es el protagonista, el encargado de darle vida a Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa, pero el mismo programa de espectáculos notificó hace unos días, que el encargado de interpretar al "Centauro del Norte" es el actor Jorge A. Jiménez, quien aunque no tiene una presencia mediática en medios de comunicación, sí tiene una gran trayectoria, avalada por proyectos importantes.

Jorge A. Jiménez tiene una gran trayectoria, avalada por proyectos importantes. ESPECIAL

¿Quién es Jorge A. Jiménez?

Originario de Zaragoza, Coahuila, el actor de 40 años no es la primera vez que encarna a un personaje de la vida política y social mexicana, en 2019 se metió en la piel de Luis Donaldo Colosio, político priista mexicano asesinado en 1994, en la serie de Netflix "Historia de un crimen: Colosio", donde el histrión compartió créditos con Ilse Salas y Martín Altomaro.

También ha participado en proyectos como "Narcos: México" y la actual serie de Amazon Prime, "S.O.Z: Soldados o Zombies". Según el sitio especializado en cine y televisión, IMDB, Jorge también tiene otros proyectos en puerta como "Borrego" y "Halfway to somewhere". En 2020 fue parte de la cinta americana "No man's land" del director Conor Allyn. También Jorge se ha puesto a las órdenes de Guillermo Arriaga para el corto "No One Left Behind".

Aunque de momento no se ha visto que el actor hable sobre interpretar a Pancho Villa, en su cuenta de Instagram publicó una imagen en mayo pasado donde habla de las causalidades. "Las casualidades de la vida. En la noche buscaba en Internet un libro sobre Pancho Villa. Al siguiente día fui a comprar madera y Don Sergio Carranco, un buen amigo del pueblo me lo regaló sin pedírselo. #panchovilla #contodo #jorgeajimenez". Según información difundida, se prevé que "Centauro del Norte" se estrene en el 2022.

