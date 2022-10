Si quieres ver una película de romance juvenil y conocer un giro fresco y cómico de la clásica historia de amor entre Romeo y Julieta, Rosalina es la película perfecta para verla en casa este fin de semana.

Este viernes 14 de octubre se estrena la película dirigida por Karen Maine, Rosalina, exclusivamente por el servicio de streaming Star+.

Rosalina. ESPECIAL/20TH CENTURY STUDIOS.

El filme de 20Th Century Studios protagonizada por Kaitlyn Dever, Kyle Allen e Isabela Merced es una comedia que aporta un toque fresco con tintes de comedia de la clásica historia de amor de Romeo y Julieta, contada desde la óptica de Rosalina, la prima de Julieta, quien además resulta ser el más reciente interés de Romeo.

Con el corazón roto cuando Romeo se interesa por Julieta, Rosalina planea frustrar el famoso romance para recuperar a su chico.

La película también cuenta con las actuaciones de Sean Teale, Minnie Driver y Bradley Whitford con el guion es de Scott Neustadter y Michael H. Weber, basada en la novela When You Were Mine de Rebecca Serle.

Sin duda, una película para disfrutar de la historia de amor que ya conoces, y conocer a la ex novia que no.

Con información de The Walt Disney Company México.

XM