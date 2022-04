Este 25 de abril, se estrena exclusivamente en Star+ un nuevo episodio de Especiales Star+. En primera persona con auténtico espíritu rockero: Los invitados son el legendario músico mexicano Álex Lora, fundador de la banda El Tri, y su hija, la influencer Celia Lora.

Especiales Star+. En primera persona con Alex y Celia Lora. ESPECIAL/CORTESÍA STAR+.

En esta entrega, padre e hija abren sus corazones y comparten una conversación honesta y reveladora, en la que dan a conocer los secretos de sus exitosas carreras y de sus controvertidas vidas privadas.

En la nueva entrega, Álex Lora recorre su vida desde su infancia hasta la actualidad revelando, entre otros detalles, sus tempranos deseos de ser seminarista y las circunstancias que rodearon la fundación de su emblemática primera banda, Three Souls In My Mind. A su vez, repasa su historia de amor de más de cinco décadas con su esposa y manager, Chela, y rememora el nacimiento de su única hija, Celia, quien confiesa distintas sensaciones y vivencias sobre cómo fue crecer en el ambiente rockero de sus padres.

Especiales Star+. En primera persona con Alex y Celia Lora. ESPECIAL/CORTESÍA STAR+.

En este sentido, Celia reflexiona sobre su legado familiar y sus sentimientos encontrados en relación a la fama, al tiempo que brinda detalles de su carrera dentro de la industria del entretenimiento para adultos, marcada por su resonante aparición en la revista Playboy.

El episodio también indaga en los aspectos musicales de la vida de Álex Lora, quien desnuda su alma ante su hija para explicar qué significa ser una leyenda de la música y conectar con el público de su país de la forma singular en que lo hace.

Especiales Star+. En primera persona con Alex y Celia Lora. ESPECIAL/CORTESÍA STAR+.

A partir de los secretos revelados y el intercambio profundo entre padre e hija, la nueva entrega de Especiales Star+. En primera persona deja entrever al hombre frágil y sensible que hay detrás del líder de El Tri, que siente un amor único por su hija y su esposa, y gran orgullo por la pequeña familia que juntos supieron construir, a puro rock n’ roll.

Especiales Star+. En primera persona con Alex y Celia Lora. ESPECIAL/CORTESÍA STAR+.

El episodio, realizado por BTF Media, forma parte del ciclo de actualidad original de la plataforma producido por Star Original Productions que invita a la audiencia a descubrir aspectos poco conocidos de destacadas figuras del espectáculo, el arte y el deporte de Latinoamérica.

Próximamente, nuevos invitados de diversos mundos y generaciones pasarán por la producción original de Star+ que busca conocer en profundidad a cada una de las celebridades, el detrás de escena de sus historias y su visión sobre temas que forman parte de la actualidad cotidiana de las audiencias.

El episodio de Álex y Celia Lora de Especiales Star+. En primera persona es el segundo en presentar personalidades de México, luego del estreno reciente de la conversación entre el conductor de televisión Adal Ramones y el actor y comediante Adrián Uribe.

Con información de Star+.

XM