En la cena navideña, suele ser importante asegurarnos de que todos nuestros seres queridos disfruten del momento, ya sea entre la comida, el intercambio de regalos y los juegos nocturnos, la música juega un papel esencial.

Sin embargo, debido a las diferentes generaciones que conforman a la familia, es común no saber qué género musical elegir, lo que puede llevar a perder valiosos minutos intentando decidir qué canciones reproducir.

Para evitar ese dilema y garantizar un ambiente agradable para todos, Spotify ofrece una selección de listas de reproducción pensadas para adaptarse a distintos estilos y situaciones .

Las mejores listas navideñas de Spotify:

Éxitos navideños

En esta lista de reproducción, Spotify reunió todas aquellas canciones navideñas que han marcado diferentes generaciones debido a ser un éxito mundial.

Aquí podremos encontrar desde la famosa canción de Mariah Carey, "All I want for Christmas Is You", pasando por el clásico "Jingle Bell Rock" hasta canciones más actuales como "Santa Tell Me" de Ariana Grande o "Snowman" de Sia.

Esta lista de reproducción podría ser ideal para reproducirla mientras todos están cenando, para acompañar el momento con emblemáticos villancicos.

Navidad en México

Y aunque muchas de las canciones más emblemáticas están en inglés, en México no nos quedamos atrás con las canciones que marcan esta época del año.

En la playlist de Navidad en México, encontraremos aquellas canciones que solíamos cantar de niños como "El Burrito de Belén" y "Campana sobre campana" hasta el cover de emblemáticos canticos navideños como "Santa Claus llegó a la ciudad" de Luis Miguel y " Jingle Bells" de Emmanuel.

Navidad en Familia

Y si deseas combinar canciones en inglés y español sobre la temporada navideña, entonces deberías reproducir esta lista de reproducción. En ella encontraremos títulos como "Last Christmas" de Wham!, "Noche de paz" de Luis Miguel, "It's Beginning to Look a Lot like Christmas" de Michael Bublé y "Ven a cantar" de Ana Bárbara.

Con información de SUN

YC