¿Amas la música pero no eres el mejor creando listas de reproducción que se adapten a tus gustos? Tranquilo, ahora existe una alternativa mucho más fácil y cómoda para crear un espacio donde encuentres todo lo que te gusta.Spotify y ChatGPT se han unido para presentar una nueva función que seguro te encantará. Ahora podrás vincular ambas aplicaciones para crear listas de reproducción personalizadas, obtener sugerencias de podcasts y contenido basado en tus intereses, estado de ánimo y prácticamente cualquier tema que le indiques al chatbot.La herramienta está disponible para todos los usuarios de Spotify, sin importar si cuentan con el plan gratuito o premium. Solo basta con vincular tus cuentas y podrás comenzar a indicarle a ChatGPT todo lo que quieres ver en tu perfil de Spotify.Sin embargo, los usuarios con plan gratuito tendrán algunas limitaciones en cuanto a las creaciones y funciones disponibles."Los usuarios gratuitos podrán acceder al catálogo de listas de reproducción ya disponibles en Spotify, como Descubrimiento Semanal y Viernes de Nueva Música. Los usuarios premium pueden ir un paso más allá y permitir que Spotify transforme sus indicaciones más detalladas en una selección de canciones totalmente personalizada", señaló Spotify.Para vincular tu cuenta de ChatGPT con Spotify, sigue estos pasos:La conexión entre ambas apps es completamente opcional y, por el momento, solo está disponible en inglés en 145 países para cuentas de ChatGPT Free, Plus y Pro. Se espera que próximamente se implemente en más regiones.Si deseas desactivar esta integración, solo debes ir a los ajustes de la app móvil de ChatGPT y desconectar la vinculación con Spotify.Con esta función, los usuarios pueden aprovechar las capacidades de inteligencia artificial de ChatGPT para descubrir nuevos contenidos, mejorar su experiencia musical y navegar en la aplicación de manera más personal e íntima.