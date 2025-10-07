¿Amas la música pero no eres el mejor creando listas de reproducción que se adapten a tus gustos? Tranquilo, ahora existe una alternativa mucho más fácil y cómoda para crear un espacio donde encuentres todo lo que te gusta.

Spotify y ChatGPT se han unido para presentar una nueva función que seguro te encantará. Ahora podrás vincular ambas aplicaciones para crear listas de reproducción personalizadas, obtener sugerencias de podcasts y contenido basado en tus intereses , estado de ánimo y prácticamente cualquier tema que le indiques al chatbot.

La herramienta está disponible para todos los usuarios de Spotify, sin importar si cuentan con el plan gratuito o premium. Solo basta con vincular tus cuentas y podrás comenzar a indicarle a ChatGPT todo lo que quieres ver en tu perfil de Spotify.

Sin embargo, los usuarios con plan gratuito tendrán algunas limitaciones en cuanto a las creaciones y funciones disponibles.

“Los usuarios gratuitos podrán acceder al catálogo de listas de reproducción ya disponibles en Spotify, como Descubrimiento Semanal y Viernes de Nueva Música. Los usuarios premium pueden ir un paso más allá y permitir que Spotify transforme sus indicaciones más detalladas en una selección de canciones totalmente personalizada”, señaló Spotify.

¿Cómo vincular mi cuenta de ChatGPT con Spotify para crear listas de reproducción?

Para vincular tu cuenta de ChatGPT con Spotify, sigue estos pasos:

Inicia una conversación en ChatGPT y menciona Spotify. La primera vez que lo hagas, se te pedirá que conectes tu cuenta. Después, podrás solicitar canciones, artistas, álbumes, listas de reproducción o episodios de podcast. ChatGPT abrirá automáticamente Spotify dentro del chat y utilizará el contexto necesario para cumplir tu solicitud. También puedes pedir recomendaciones según tu estado de ánimo, tema o interés, y Spotify mostrará selecciones personalizadas durante la conversación. Al seleccionar una pista, se abrirá la aplicación de Spotify, permitiéndote escuchar y explorar el contenido directamente desde allí.

La conexión entre ambas apps es completamente opcional y, por el momento, solo está disponible en inglés en 145 países para cuentas de ChatGPT Free, Plus y Pro . Se espera que próximamente se implemente en más regiones.

Si deseas desactivar esta integración, solo debes ir a los ajustes de la app móvil de ChatGPT y desconectar la vinculación con Spotify.

Con esta función, los usuarios pueden aprovechar las capacidades de inteligencia artificial de ChatGPT para descubrir nuevos contenidos, mejorar su experiencia musical y navegar en la aplicación de manera más personal e íntima.

