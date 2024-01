La música transporta a cualquiera y la aplicación de streaming Spotify lo sabe bien. Por eso para comenzar este año 2024 con un poco de nostalgia y recuerdos, la plataforma musical decidió brindar a sus usuarios no solo la oportunidad de abrir su cápsula del tiempo creada a principios del año pasado, sino que decidió volver la dinámica un tanto más interactiva para generar una playlist de nuevos recuerdos para 2025.

¿Cómo puedo abrir mi cápsula del tiempo de 2023?

Si al entrar a la aplicación no te sale esta función, no te preocupes, para acceder a tu playlist pasada y crear una nueva solo debes ingresar a la página de "Playlist in a Bottle" de Spotify.

Una vez dentro de la página podrás recuperar tus recuerdos e incluso dejar nuevas canciones para tu yo del futuro, además de una nota que podrás leer en 2025. Solo debes elegir un nuevo objeto en el cual podrás guardar tus canciones y resolver tres preguntas que deberán ser respondidas con música de tu elección.

Si por el momento no tienes bien definido que canciones deben ir dentro, no te preocupes los usuarios cuentan con todo enero para formar parte de esta dinámica.

CT