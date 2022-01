Spiderverso: ¿Te lo imaginas? Fans piden a Leonardo DiCaprio como “Spider Man”

Ante las posibilidades que marcó la confirmación del “Spiderverso” con la primera reunión entre los “Spider Man” de Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire en “Spider Man: No Way Home”, las teorías sobre las posibilidades de ver nuevos rostros del “Hombre Araña” aumentan entre las teorías que los fans formulan vía redes sociales con la intención de motivar a Marvel y Sony a seguir cumpliendo con el sueño de llevar a la pantalla a todas las variantes posibles del superhéroe arácnido.

Aunque se habla de que probablemente la producción de Marvel permita el regreso de Andrew Garfield o Tobey Maguire como “Spider Man” en la próxima película de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, en la que nuevamente se abordará el multiverso, las nuevas teorías y supuestas filtraciones indican que un nuevo enmascarado arácnido hará su debut para enfrentar a la villana de esta nueva trama “Wanda: Bruja Escarlata” (Elizabeth Olsen), por lo que se asegura que Leonardo DiCaprio llegaría como el “Hombre Araña” de otra realidad alterna.

Ni Marvel ni Sony han confirmado o desmentido tales rumores pese a que en el primer tráiler de “Dr. Strange” no hay ninguna referencia que haga creer a los fans que “Spider Man” estará presente en la historia, sin embargo, las filtraciones suponen que Leonardo DiCaprio debutaría como superhéroe para enfrentar el caos multiversal desatado por “Bruja Escarlata” y “Dr. Strange”, pues de acuerdo a la primicia de la historia, ambos personajes darían inicio a una de las batallas más sangrientas del Universo Cinematográfico de Marvel.

Si bien las teorías sobre los cameos y estrellas invitadas especiales que tendrá “Dr. Strange: en el multiverso de la locura” se han distorsionando al asegurar que el filme tendrá la presencia de hasta 40 personajes icónicos de Marvel, la participación de Leonardo DiCaprio mantiene en alerta a los fans al considerar que Sam Raimi, el director de la película, cumplirá el sueño frustrado de tener a la estrella de “Titanic” en un par de escenas.

DiCaprio: la primera opción

Los fans han recordado que aunque Tobey Maguire logró quedarse con el papel de “Spider Man” en su primera adaptación cinematográfica oficial, la idea inicial era que el “Hombre Araña” y su versión civil “Peter Parker” fuera interpretado por Leonardo DiCaprio; sin embargo, la agenda del actor fue uno de los principales conflictos para que pudiera sumarse a la producción que desde entonces visualizaba realizar cuatro entregas.

Los rumores sobre el posible ingreso de Leonardo DiCaprio al Universo de Marvel en la pantalla no son nuevos, pues previo al estreno de “No Way Home” las posibilidades de ver diferentes versiones del “Hombre Araña” eran latentes retomando las intenciones iniciales de tener a DiCaprio como este superhéroe, de acuerdo a las filtraciones que compartió en su Patreon el insider Daniel Richtman, reconocido en el mundo geek por soltar teorías y filtraciones que con el paso de los años se han visto reflejadas en los proyectos encabezados principalmente por el productor y director Kevin Feige.

Otro factor que da fuerza los rumores sobre DiCaprio es que no solo fue contemplado por Sam Raimi para que este actor fuera el primer “Spider Man” en pantalla, pues se asegura que el director James Cameron también habría intentado hacer su propia versión del “Hombre Araña” tras el éxito que representó “Titanic” con DiCaprio como protagonista, ya que en esa época Marvel vendía los derechos de sus personajes principales al no tener un proyecto ambicioso en adaptaciones cinematográficas, oportunidad que Sony aprovechó para acreditarse los derechos de “Spider Man”.

