SpiderMan: ¿Jaden Smith en Marvel? El actor emociona como Miles Morales

Los rumores sobre el supuesto casting que realizó Jaden Smith —hijo de Will Smith— con Marvel, apuntan a que se trata del personaje del “Spider-Man” de “Miles Morales”, y esto alimentó a los fans con la divertida fotografía que compartió el actor en redes sociales.

“Wya, estoy tratando de columpiarme”, escribió Jaden en su cuenta de Twitter junto a una fotografía, donde luce la máscara de “Spider-Man”.

Wya I’m Tryna Swing By pic.twitter.com/L7EqkcUjig — Jaden (@jaden) January 16, 2022

Hasta el momento, la elección de Smith como “Morales” sólo se queda como un rumor ya que Marvel Studios no ha confirmado nada sobre el tema.

Lo que hay que recordar es que Jaden Smith participó en la banda sonora del videojuego “Spider-Man: Miles Morales” de 2020 con el tema “I'm Ready” ¿Veremos alguna otra colaboración de Jaden y el superhéroe arácnido?

Por su lado, Marvel y Sony aún no tienen programado llevar al “live-action” al personaje de “Miles”, ya que este 2022 se tiene programado el estreno de “Spider-Man: Across the spider verse”, primera parte de la secuela ganadora del Oscar “Spider-Man: Into the spider verse”.

En esta animación, “Miles” se reencontrará con “Gwen Stacy” para enfrentar a un nuevo enemigo.

