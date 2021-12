SpiderMan: Checa el primer avance de "Across The Spider-verse"

Si “Spider-Man: No way home” no es suficiente para que estés emocionado por el posible “Spider-Verse” en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), Sony Pictures lanzó este sábado el primer vistazo de “Spider-Man: Across the Spider-Verse”, la secuela de su exitosa animación ganadora del Premio Oscar “Spider-Man: Into the Spider-Verse”.

En el avance podemos ver de regreso a “Miles Morales”, quien se encuentra en su habitación en alguna parte de la Ciudad de Nueva York, hasta que aparece “Gwen Stacy”, quien se reunirá con “Miles” junto a un nuevo equipo de “Spider-People” para enfrentar a un nuevo villano, “el más poderoso que cualquier otro que haya conocido”.

¿Cuándo se estrena "Spider-Man: Across the Spider-Verse"?

De acuerdo con Sony Pictures, la primera parte de la nueva animación se estrenará en cines en octubre de 2022, por lo que los fans de Marvel tendrán que esperar casi un año completo para poder ver esta secuela.

No obstante, en poco más de una semana Marvel y Sony destaparán el nuevo camino de “Peter Parker” en el UCM con el estreno de “No way home”, una de las películas más esperadas del año.

AC